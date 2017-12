Câştiga 1 milion de euro anual. Averea lui Mihai Lucan, medicul cercetat pentru delapidarea Institutului de Urologie din Cluj

Medicul Mihai Lucan este cercetat sub control judiciar într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Procurorii DIICOT îl acuză pe cunoscutul urolog ce i-a operat printre alţii pe Ion Iliescu, Emil Boc şi Alexandru Arşinel de „căpuşarea" Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal, pe care l-a condus timp de aproape 10 ani, în favoarea clinicii private a familiei. Mihai Lucan este unul dintre cei mai bogaţi medici din România.

Ultima lui declaraţie de avere, depusă în luna ianuarie 2017, la încetarea activităţii la Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj relevă o avere impresionantă. Lucan are 1,7 milioane de euro în conturi bancare, mai exact în 17 conturi deschise la 6 bănci. Conturile sunt în euro (780.000), lei (2.151.604) şi dolari(536.343). Lucan are 1,7 milioane de euro în conturi bancare, mai exact în 17 conturi deschise la 6 bănci. Conturile sunt în euro (780.000), lei (2.151.604) şi dolari(536.343).

Un alt activ important este suma de 300.000 de euro pe care a acordat-o în nume personal firmei SC Lukmed Pro SRL, firmă administrată de fiul său şi care are un singur asociat: SC Lukmed SRL. Lukmed Pro SRL are ca obiect de activitate „închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile" Lucan mai declară că are 60% din Lukmed SRL - (firma prin care se derulează activitatea la clinica privată a familiei Lucan), părţi sociale pe care le evaluează la 120 de lei. Asta în condiţiile în care firma administrează o clinica privată modernă construită în 2007, într-una dintre cele mai scumpe zone din Cluj-Napoca - strada Republicii. Terenul (1.000 de metri pătraţi) i-a fost concesionat de Primăria Cluj-Napoca pe 45 de ani pentru o taxă de 1.500 de euro pe an.

Clinica oferă servicii complete, de la centru de diagnostic, departament chirurgical şi secţie de terapie intensivă. Clinica Lukmed este de ani buni cea mai profitabilă clinică privată din Cluj. În 2016, profitul s-a ridicat, conform Ministerului de Finanţe, la suma de 1,8 milioane de lei . În 2015, profitul a fost de 2,1 milioane de lei, iar în 2014 de circa 2 milioane de lei.

Lucan nu deţine, conform declaraţiei de averi, nicio maşină, dar are în proprietate bijuterii (brăţări, inele, lanţuri din aur galben şi alb) în valoare de 20.000 de euro respectiv tablouri şi icoane (contemporane) în valoare de 15.000 de euro. La capitolul „venituri din salarii", medicul a declarat pe anul 2016- 49.652 de lei (Institutul de Urologie şi Transplant Renal), 3.156 de lei (Lukmed SRL) şi 63.860 de lei (diferenţe salarii de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj).

Pe declaraţia de avere a Mariei Lucan completată în 2009 se arăta că soţul a câştigat în 2008, pe PFA (persoană fizică autorizată) 2,9 milioane de lei. Având în vedere că în 2008, 1 euro era 3,5 lei, asta înseamnă un venit de 828.571 de euro.

Conform procurorilor, membrii grupului au prejudiciat Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca, inclusiv prin folosirea unui aparat utilizat în tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapie, aparat care a fost transferat la clinica privată fără acte, conumabilele necesare find achitate tot de institut. Astfel au fost trataţi 159 de pacienţi, findu-le percepute sume cuprinse între 3000 şi 6.700 euro/intervenţie.

Pe lângă medicul Mihai Lucan, suspecţi în acest dosar mai sunt Valeriu Ciprian Mihai Lucan Dan Emil Fofiu Sânpetreanu, care, potrivit procurorilor au constituit un grup infracţional organizat, în calitate de angajaţi ai Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca, având ca scop însuşirea, folosirea, traficarea, după caz, a bunurilor aflate în patrimoniul institutului., respectiv a serviciilor medicale specifice prestate de către angajaţii acestei unităţi sanitare, în beneficiul clinicii medicale aparţinând SC LUKMED SRL, entitate prin intermediul căreia susnumiţii şi-au promovat interesele. Perioada vizată este începutul anului 2005 - sfârşitul anului 2016, când, prin faştele lor, suspecţii au prejudiciat institututl cu o sumă în cuantum de 5.169.406,91 lei.

Această sumă reprezintă contravaloarea serviciilor medicale constând în determinările anatomo-patologice, a spitalizării unui mare număr de pacienţi şi a materialelor/bunurilor cu destinaţie în domeniul sanitar utilizate în cadrul Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca. Prima dintre modalităţile efective prin care s-a realizat delapidarea I.C.U.T.R. a constat în folosirea resurselor financiare, materiale şi umane (materiale medicale, reactivi chimici, aparatură specifică, activitatea efectivă de specialitate prestată de către personalul medical, utilităţi, etc.) ale laboratorului de analize din cadrul I.C.U.T.R. care au fost utilizate pentru efectuarea determinărilor anatomo-patologice în beneficiul clinicii aparţinând SC LUKMED SRL fără a se achita contravaloarea serviciilor medicale. La percheziţii, în curtea medicului erau parcate două maşini.

O a doua modalitate a constat în diminuarea cuantumului cheltuielilor reale ocazionate de serviciile de specialitate medicală pe care le presupunea internarea pre şi post operatorie în cadrul I.C.U.T.R. a pacienţilor asupra cărora au fost făcute intervenţii chirurgicale în cadrul clinicii aparţinând SC LUKMED SRL.

A treia modalitate a constat în utilizarea în cadrul SC LUKMED SRL a aparaturii aflată în posesia Institutului de Urologie, respectiv a unui aparat medical performant marca GALIL utilizat în tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapia ţesuturilor afectate, activitate ce s-a realizat cu începere din cursul anului 2007 , moment în care reprezentanţii instituluilui şi clinica privată au dispus transferul aparatului în sediul clinicii private fără a se întocmi nici un fel de act, în perioada 2007 - 2013 atât aparatura respectivă, precum şi consumabilele aferente achiziţionate din bugetul I.C.U.T.R. fiins utilizate exclusiv în beneficiul SC LUKMED SRL.

Potrivit procurorilor, în perioada 2007-2009, 159 de pacienţi au făcut obiectul unor proceduri medicale (crioterapie prostatică/renală) în cadrul SC LUKMED SRL cu ajutorul aparatului GALIL, în condiţiile în care sumele necesare achiziţionării kit-urilor necesare utilizării acestuia (ace speciale, heliu, argon) au fost achitate de către Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca, iar pacienţilor le-au fost percepute sume cuprinse între 3000 şi 6.700 euro/intervenţie, echivalent în lei, reprezentând atât procedura medicală propriu-zisă, precum şi kit-ul necesar reprezentat de un set instrumentar format din ace speciale + alte consumabile specifice (butelii cu gaze - heliu şi argon), întreg setul constând aproximativ 3.800 euro/ pacient. Prejudiciul provocat astfel institutului este de 2.763.429,54 lei.