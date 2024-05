Filiera Stat Paralel - Ambasada SUA!

De vreo cinci luni de zile, jurnaliștii independenți, membrii ai Clubului de Presă, au declanșat o nouă luptă cu rezerviștii Statului Paralel, ce acționează la vedere, ca niște interlopi, în scheme infracționale asimilate corupției, șantajului traficului de droguri, prostituției și pedofiliei etc.

Să zicem că e sezonul 2024 al unui serial de dezvăluiri ce durează încă din primul mandat al lui Băsescu. Această serie a debutat în ianuarie cu dezvăluirile lui Liviu Alexia despre legăturile generalilor interlopi, foști generali activi ai SRI, astăzi rezerviști, cu ilegalitățile de la UNTOLD; apoi, chiar la UNTOLD Dubai, Anca Alexandrescu a dovedit că era implicată gașca lui Coldea; după asta, Iosefina Pascal a publicat anchete despre criptomonede și mulți bani negri cu aceeași gașcă implicată, mare corupție transfrontalieră dezbătută la Realitatea, dar și la RTV, de către Victor Ciutacu. În ultimele săptămâni, au apărut uimitoarele denunțuri probate ale lui Cătălin Hideg, apoi ale omului de afaceri Săvulescu. Toate acestea au indicat publicului, dar mai ales procurorilor, că rețeaua generalilor interlopi Coldea și Dumbravă domină infracțional România.

Peste toate acestea s-a așezat o circumstanță și mai agravantă, anume faptul dovedit că oameni din Ambasada SUA de la București sunt parte din rețeaua infracțională a generalilor SRI în rezervă. Îi protejează și e clar că și beneficiază financiar. Gândiți-vă dacă ați citit sau știți de vreun scandal mai mare în vreo țară din UE și NATO, prin care se arată nu doar că există o rețea de rezerviști ai serviciilor secrete ce corup și domină țara, că asta se vede din inacțiunea poliției și procurorilor, dar și că această rețea e protejată direct din Ambasada partenerului strategic american. Nu există, prieteni, vă spun eu, dându-i dreptate astfel acelui Iohannis ce recunoștea în mod tâmp că el conduce un stat eșuat.

Aseară, la emisiunea Ancăi Alexandrescu, am văzut din interceptări cum acoliții generalilor interlopi operează cu ideea că jurnaliștii sunt, de fapt, vinovați, că acești jurnaliști caută, de fapt, bani de șpagă obținută ca urmare a șantajelor de presă, așa numesc ăștia investigațiile jurnalistice, deci e limpede unde va merge apărarea lor, despre care știm azi că e coordonată de marele maestru peltic Valeriu Stoica. Iar dovada că se merge în această direcție am văzut-o tot aseară. Nevasta patronului de la România Liberă, Adamescu Junior, el condamnat pentru corupție, fiind fiul tatălui său, ce a murit pentru că nu a vrut să-și împartă averea cu generalii interlopi, ei bine această nevastă de patron de la România Liberă a publicat sub pseudonim un articol în care prezintă exact această ipoteză de lucru, anume că noi, jurnaliștii, suntem vinovați că expunem public această marea corupție a generalilor. O să ziceți din nou mirați că nu se poate așa ceva. Ba se poate, fraților, dar știți de ce se poate? Tocmai pentru că liderii politici, de la Iohannis și Ciolacu în jos, sunt prinși în insectarul infracțional al generalilor interlopi. E clar că de acolo se blochează și activitatea justiției și a serviciilor secrete; dar și mai important e că reprezentanții „marelui licurici", dovediți că sunt complicii lui alde Coldea și Dumbravă, acționează din Ambasada SUA pentru ca scandalul să fie îngropat și vinovații, adică protejații lor, să fie lăsați să-și continue activitatea infracțională.

Noi ne vom continua anchetele. E datoria noastră profesională, dar și de români. Ar fi mare păcat, însă, prieteni goldiști, și cu consecințe fatale pentru viețile noastre, ale tuturor românilor, ca peste ceva vreme voi să rămâneți doar cu palida remarcă de tip „Au avut mare dreptate jurnaliștii ăia! Păcat că n-am avut puterea să-i sprijinim...". Eu vă spun că, dimpotrivă, puteți și trebuie să o faceți! Distribuiți și vorbiți despre acest gen de știri, de dezvăluiri, de investigații! Puneți presiune publică asupra aleșilor voștri, de la primari, la parlamentari, la consilieri locali sau județeni și, mai ales, nu-i mai votați, fraților!

Cozmin Gușă