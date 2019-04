Clipul de promovare a Romaniei a fost tradus in 16 limbi, inclusiv in latina

Clipul de promovare a Romaniei realizat de Ministerul Turismului este tradus la ora actuala in 16 limbi, inclusiv in limba latina, a anuntat, joi, ministrul de resort, Bogdan Trif, intr-o conferinta de presa.

"Clipul este tradus in peste 16 limbi datorita implicarii Universitatii Bucuresti si am reusit sa avem voce pe clip chiar si in limba chineza si chiar daca poate parea usor desueta, chiar si in limba latina, pentru ca nu trebuie sa uitam ca o sa avem vizita papei cat de curand si este important sa avem un clip de promovare si in acesta limba", a spus Trif.

El a precizat ca este important ca Romania sa aiba un clip tradus in cat mai multe limbi de circulatie internationala dar si in limbi din zona Asiei. "Noi ne propunem foarte mult sa intram pe piata din China, nu trebuie sa uitam ca avem acolo peste 120 milioane de turisti anual si doar o mica parte ajung la noi. Ne dorim sa intram pe aceasta piata si sa directionam cat mai mult turisti catre Romania. Anul trecut, din China am avut numai 33.000 de turisti, un numar extrem de redus. Mai mult decat atat ne propunem sa deschidem anul acesta doua birouri de promovare externa in aceasta zona. De asemenea, si Japonia este o piata tinta pentru noi si avem tradus clipul in aceasta limba", a spus Trif.

La randul sau, Laura Sitaru, prodecan al Facultatii de Limbi Straine din Universitatea Bucuresti, a subliniat ca traducerea clipului de promovare a fost facuta si in limbi din zona Balcanilor si chiar in araba. "Ministrul a solicitat sprijinul nostru de a traduce in cat mai multe limbi straine textul clipului de promovare a Romaniei, urmand ca intr-o etapa ulterioara sa asiguram si dublajul. (...) Avem in acest moment textul clipului de promovare tradus in 16 limbi. Domnul ministru a mentionat limbile din Asia, japoneza si chineza, dar este tradus si in araba. Cred ca si din lumea araba o sa avem nu numai turisti ci si investitori. Clipul este tradus si in principalele limbi din Balcani, in croata, sarba, bulgara. De asemenea este tradus in polona si in limba rusa, in limbile mari de circulatie, engleza, franceza si germana si avem si varianta in limba latina, ceva mai putin obisnuit, dar vizita papei este un motiv bun", a spus Sitaru.

Ministerul Turismului a lansat, la jumatatea lunii martie, noul clip de promovare a Romaniei ca destinatie pentru 365 de zile de vacanta pe an, care cuprinde imagini reprezentative pentru toate formele de turism din tara. "Clipul pune accent pe senzatiile si experientele traite de turistii care accepta invitatia de a vizita Romania. Prin intermediul unor obiective simbolice pentru tara noastra, potentialii turisti au ocazia sa experimenteze trairi inedite si autentice oferite de destinatia turistica Romania. Filmarile clipului au fost facute in toate regiunile tarii si au surprins destinatii emblematice si locuri unice din Romania", preciza ministerul de resort la vremea respectiva.