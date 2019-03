Doliu în presă! Jurnalistul Dan Porcuțan a murit

Este doliu în presa din România! Jurnalistul clujean Dan Porcuțan a murit. El a fost găsit decedat în propria locuință în seara zilei de joi, 14 martie. Cauza probabilă a decesului este un stop cardio respirator.

Jurnalistul clujean Dan Porcuțan a murit la vârsta de 30 de ani. El a fost găsit decedat în propria locuință în seara zilei de joi. Sora lui este cea care a sunat la numărul de urgență 112. La locuința jurnalistului a fost trimis un echipaj medical, dar medicii de pe ambulanță nu au mai putut face altceva decât să constate decesul. Dan Porcuțan a fost supus zilele trecute unei intervenții chirurgicale stomatologice, iar joi a acuzat dureri de inimă. Cauza probabilă a decesului este un stop cardio respirator.

Dan Porcuțan a lucrat ca fotoreporter în mai multe redacții clujene, ultima dintre ele fiind Monitorul de Cluj. Bărbatul care a încetat din viață la vârsta de 30 de ani era pasionat de ciclism și a reușit să parcurgă 13.000 de kilometri pe bicicletă în anul 2018 și a făcut revelionul în echipament de ciclist. „Cam atât a fost anul acesta. Îmi propusesem 7.000km dar am ajuns la 13.000km. A fost mult și greu, uneori, pentru primul meu sezon full de ciclism. Bine, mai mult de plat am avut parte anul acesta. Aproape în fiecare lună am doborât challengeurile, atât cele de pe Strava cât și cele personale. Pentru 2019? Habar nu am ce mă vă aștepta", a scris jurnalistul pe pagina personală de Facebook pe data de 30 decembrie 2018.