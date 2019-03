Financial Times: Măsurile luate contra lui Kovesi îi scad șansele de a deveni procuror-șef european

Autoritățile române au intensificat măsurile contra fostei lidere a luptei anticorupție, Laura Codruța Kovesi, o măsură ce ar putea afecta șansele ei de a deveni procuror-șef european, notează Financial Times.

Laura Codruța Kovesi a fost plasată sub control judiciar de către procurorii Secției de anchetare a magistraților, au precizat, pentru Mediafax, surse apropiate anchetei. De asemenea, fosta șefă DNA are interdicția de a părăsi țara. Fosta șefă a DNA a fost audiată timp de aproximativ șase ore și jumătate la Secția de anchetare a magistraților, iar la ieșire a anunțat că procurorul de caz i-a interzis să vorbească cu presa despre ce s-a întâmplat la audieri și despre dosarul pentru care a fost chemată. "Nu am voie să spun nimic, este o măsură de a-mi închide gura", a afirmat Kovesi.

Autoritățile române au intensificat măsurile contra fostei lidere a luptei anticorupție, Laura Codruța Kovesi, o măsură ce ar putea afecta șansele ei de a deveni principalul procuror european, notează Financial Times. Deciziile luate de secția specială de anchetare a magistraților sunt considerate de cei mai mulți drept o încercare de blocare a numirii lui Kovesi în înaltul post european. Guvernarea PSD se opune de mult candidaturii ei în această poziție.

Vara trecută, ministrul Tudorel Toader a pus la cale revocarea ei de la șefia Direcției Anticorupție, post din care a câștigat respect prin condamnări de oficiali de rang înalt. Printre cei condamnați a fost și Liviu Dragnea. Kovesi este cercetată de o nouă secție, una controversată, ce anchetează încălcările făcute de magistrați. Criticii acestei secții spune că poate fi influențată politic, pentru că procurorul general nu are nicio autoritate asupra ei, scrie publicația citată.