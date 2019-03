HOROSCOP 11 martie: Saptamana incepe cu un tonus bun

Horoscop Berbec

Reflectorul astral se atinteste astazi asupra sectorului financiar din horoscopul tau general, motiv pentru care s-ar putea sa te preocupe depistarea cat mai multor oportunitati de suplimentare a veniturilor si/ sau de valorificare a economiilor. Indicat ar fi sa le intorci insa pe toate partile inainte de a le da curs. Exista riscul sa prezinte mai multe riscuri decat garantii ori sa nu fie ceva de perspectiva. In plus, nu se recomanda sa acorzi imprumuturi, nici chiar celor din anturajul tau apropiat si nici sa faci investitii considerabile. Concentreaza-te pe acumulari de capital si nu pe cheltuieli in acest moment.

Horoscop Taur

Cu Luna in semnul nasterii tale, este de asteptat ca astazi sa te simti bine in pielea ta si sa ai un tonus bun. Pare sa te preocupe astazi dezvoltarea personala, fie ca este vorba de anumite chestiuni intime, ce tin de propria persoana, fie ca urmaresti sa te perfectionezi in domeniul in care activezi. Asadar, n-ar fi rau sa te documentezi in privinta cursurilor sau atelierelor la care poti participa pentru a te ocupa de tine in perioada urmatoare. Nu este exclus sa vina un sfat in aceasta directie de la o persoana pe care o respecti foarte mult.

Horoscop Gemeni

Fie ca ai avut parte de niste zile mai tensionate saptamana trecuta sau in weekend ori ai fost destul de incercat(a) pe plan emotional in ultima vreme, cert este ca climatul astral de astazi indica faptul ca tot acest travaliu se apropie de final. Toate aceste evenimente ti-au demonstrat ca esti mai puternic(a) decat ai crezut si ca soarele sta sa rasara si pe strada ta. Este normal sa te mai confrunti cu unele temeri si frustrari in cursul zilei de astazi, dar vei vedea ca lucrurile vor incepe sa se aseze incetul cu incetul in matca lor. Ai rabdare.

Horoscop Rac

Pe lista ta de prioritati de astazi, viitorul si viata ta sociala ocupa pozitii fruntase. Nu este de mirare asadar daca in agenda ta curenta se regasesc activitati ca intalnirile cu prieteni sau cu posibili finantatori pentru o idee de afacere pe care intentionezi s-o pui pe picioare ori careia i-ai dat drumul de curand. In cazul in care te afli in pozitia in care astepti momentul potrivit pentru a o lansa, este posibil sa fii sfatuit(a) sa mai astepti putin. Nu la in nume de rau astfel de recomandari pentru ca intr-adevar ar mai fi aspecte care trebuie revazute.

Horoscop Leu

Incepi saptamana cu mari sperante in ceea ce priveste domeniul profesional, iar randamentul de care dai dovada astazi iti permite sa rezolvi o buna parte din ceea ce ti-ai propus pentru saptamana aceasta inca de astazi. Mai dificil ar putea fi in cazul nativilor(elor) acestei zodii care sunt implicati(te) intr-un parteneriat profesional intrucat lunea ar putea coincide in cazul lor cu unele tensiuni in raport cu asociatul(tii). Recomandabil este sa nu petreci ore suplimentare la birou, cu toate ca astrele fac sa-ti gasesti un ritm bun la finele zilei. Cel drag nu va fi prea fericit daca iei aceasta decizie.

Horoscop Fecioara

S-ar parea ca incepi saptamana cu un tonus bun, cel putin la nivel mental. Ce-i drept, nu-ti prea arde de mers la munca, iar lipsa de chef de care dai dovada se poate materializa, in cel mai fericit caz, cu un randament mai scazut. Daca nu vrei sa-ti atragi critici din partea sefilor, de dorit este sa faci un exercitiu de vointa si sa te achiti onorabil de ceea ce ti-ai propus pentru aceasta zi. Dupa programul de la munca, adu-ti buna dispozitie in cuplu si fa ceva special alaturi de cel drag ca sa va mearga bine toata saptamana.

Horoscop Balanta

Din cate se pare, lunea aceasta vine la pachet cu anumite trari, tensiuni sau poate chiar frustrari pe care nu le-ai procesat saptamana trecuta. S-ar putea ca ele sa provina din relatia de cuplu sau in raport cu unii colegi de serviciu ori din plan familial. Este posibil ca furtuna sa fi trecut insa, ceea ce este o veste buna, dar trebuie luate unele masuri pentru a nu te mai intalni cu astfel de situatii pe viitor. Evita sa dai curs unor accese de posesivitate si gelozie pe plan sentimental pentru ca nu fac decat sa inrautateasca situatia intre voi.

Horoscop Scorpion

Relatiile cu ceilalti, dar mai ales cu persoana iubita si partenerii profesionali, sunt o prioritate pentru tine astazi. Vorbiti aceeasi limba, telurile voastre se intalnesc la mijloc si nu va vine greu sa armonizati eventualele diferente de viziune. Iata asadar un moment propice sa pui pe tapet in raport cu ei subiecte pe care le-ati cam evitat. La fel de favorizate sunt si negocierile si semnarile de contracte care vizeaza colaborari. Provocarile apar insa pe plan familial sau domestic unde te pui mai greu de acord cu cel drag sau parintii intervin in situatii in care n-ar trebui s-o faca.

Horoscop Sagetator

Se pare ca incepi saptamana cu randamentul la cote ridicate, prilej numai bun sa-ti sufleci manecile si sa te pui pe treaba inca de luni. Daca iti directionezi timpul si energia pe acest plan, s-ar putea sa te alegi cu o prima sau un bonus ori cu sume de bani extra de pe urma unor activati extraprofesionale. Nu inseamna insa ca nu apar si provocari care tin fie de comunicarea mai defectuoasa cu unii colegi de munca ori de anumite defectiuni la echipamentul de la serviciu. Important este sa nu te pierzi cu firea, ci sa te gandesti la o rezolvare.

Horoscop Capricorn

Dragostea pluteste in aer la inceputul acestei saptamani pentru tine. Asadar, evenimentele interesante ale zilei de luni vin dupa programul de la serviciu, cand ajungi acasa la cel drag sau iesi la o intalnire romantica in compania unei persoane care stie sa-ti aduca zambetul pe buze. Alti(te) nativi(e) ai(le) acestui semn ar putea prefera sa-si petreaca timpul liber alaturi de cei mici, care vor aprecia dispozitia lor calda si jucausa. Tine cont doar de faptul ca nu se recomanda cheltuielile peste masura. Este de-nteles ca nu faci rabat de la nimic pentru cei dragi, dar cauta sa fii mai chibzuit(a).

Horoscop Varsator

Centrul tau de interes astazi ar trebui sa fie familia, cu atat mai mult daca o ruda apropiata trece printr-o incercare sau tu insuti(ati) ai avea nevoie de sprijinul lor emotional. Oricare ar fi fost atmosfera in raport cu ei in ultima vreme, cert este ca tot la ei se recomanda sa mergi daca intampini greutati prea mari, fie de ordin financiar sau sufletesc. Este drept ca unele tensiuni mai exista intre voi, dar nu le lasa sa se alieze cu orgoliul si sa faca front comun impotriva armoniei dintre tine si cei dragi. Sunteti mult mai puternici decat atat.

Horoscop Pesti

Esti destul de sensibil(a) cand vine vorba de vesti si zvonuri perioada aceasta, iar ziua de luni nu face exceptie de la aceasta serie de episoade in care cuvinte spuse la repezeala te urmaresc toata ziua. S-ar putea insa ca eventualele intentii malitioase care crezi ca se ascund in spatele lor nu sunt decat rodul unor neintelegeri sau confuzii. Asadar, indrazneste sa ceri lamuriri daca chiar nu te asteptai la vorbe grele din partea cuiva apropiat. Nu numai ca eviti sa faci judecati de valoare care nu se bazeaza pe realitate, dar reusesti sa te salvezi de la conflicte inutile.