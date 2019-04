La doua zile dupa nunta, Claudiu Manda a ramas permis si a fost sanctionat cu amenda. Viteza cu care a condus in localitate

Senatorul PSD Claudiu Manda a ramas fara permis dupa ce a fost prins de politisti conducand cu o viteza peste limita legala.

Potrivit G4Media.ro, Manda a fost prins luni dupa-amiaza, pe raza orasului Mihailesti, judetul Giurgiu. Politicianul, aflat la volanul unui autoturism Mercedes S Class, conducea in localitate cu o viteza de 125km/h. Politistii l-au sanctionat cu o amenda de 1.350 de lei si i-a fost suspendat permisul pentru o perioada de 90 de zile.

Luni seara, Manda a confirmat episodul si a explicat ca a condus cu viteza pentru ca se grabea sa ajunga la Parlament. „Aveam sedinta si la ora 16.00 trebuia sa ajung. Am plecat in timp util numai ca s-a mai intarziat pe drum. Era un drum cu doua benzi pe sens la intrarea in localitate", a declarat senatorul PSD, potrivit Antena 3.

Despre politistii care l-au amendat, Manda a spus ca „este de apreciat cum s-au miscat. Le-a luat 10 minute sa-mi scrie dovada. Au fost corecti". Cu numai doua zile in urma, Claudiu Manda si Lia Olguta Vasilescu au organizat petrecerea de nunta, in Isalnita, localitate aflata la 10 km de Craiova. La eveniment au fost invitati Liviu Dragnea, Viorica Dancila, dar si alti membri PSD si ai Guvernului.