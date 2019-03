Mamă și fiică, bătute măr în plină zi. "M-a tras în mașină, să mă violeze!"

Scene violente s-au petrecut, recent, în zona Gării din Vaslui. O mamă și fiica ei au fost lovite cu pumnii și picioarele, ziua, în amiaza mare, de un bărbat nervos. Potrivit victimelor, nu e prima dată când sunt bătute, ci a patra oară în doar două săptămâni. Motivul diferă de la victimă la agresor.

În timp ce victima spune că totul a pornit din cauza faptului că nu i-ar fi acceptat avansurile, agresorul susține că a izbucnit pentru că a primit nenumărate mesaje jignitoare din partea acesteia. "De câte ori mă vede, sare să mă bată. Am vorbit un an de zile pe Facebook, el se băga mereu în seamă, voia să ies cu el la cafea, nu am vrut, dar nu i-am dat niciodată speranțe, nu am fost iubiți", spune femeia. "Se victimizează. Am răbufnit, pentru că m-a provocat de foarte multe ori. A trimis tot felul de mesaje obscene soției și mamei mele", spune în replică bărbatul.

Toată povestea a început anul trecut, când Lăcrămioara (42 de ani) și Petrică (40 de ani) au început să converseze pe Facebook. "Ne știam din vedere, pentru că locuim în aceeași zonă, apoi am vorbit pe Facebook un an de zile, dar a fost ceva de genul , ca și cum să-l invit și pe el. Dar nu am fost iubiți, nu i-am dat speranțe, nu are motive să fi fost gelos sau supărat că l-am părăsit. Nici eu nu înteleg de ce are comportamentul acesta. Prima dată când m-a bătut, m-a tras în mașină. Cred că voia să mă violeze. Mi-a tras una, așa că am început să țip. De atunci, când mă vede, se ia de mine. Am depus patru plângeri la Poliție, mi s-a zis că o să-l caute. Cât îl căutați? Când o să ajung moartă la Poliție, atunci o să luați măsuri? La a treia bătaie a fost martoră și fiica mea, plus că am fugit repede la o Croitorie, unde au venit și jandarmii, tot timpul era lume în jur, nu s-a ferit, s-a comportat de parcă ar fi stăpân pe Vaslui, nu îi era teamă. Fiica mea e vânătă la picior, am vrut să o duc la spital, dar nu vrea sã meargă", povesteste femeia.

De cealaltã parte a baricadei, bãrbatul care a agresat-o spune cã a fost provocat pentru cã el si familia lui au primit numeroase mesaje cu injurii din partea femeii. "Într-adevãr, vorbeam cu ea pe Facebook, dar nu eu mã dãdeam la ea, ci ea era cea care se bãga mereu în seamã. Dacã îi spuneam cã mã duc la Bacãu, sau îmi trimitea mesaje de tipul . La un moment dat, m-a sunat sotia , am întrebat-o ce s-a întâmplat si mi-a zis cã primise tot felul de mesaje de la femeia asta, i-am explicat cã nu am avut nicio treabã cu femeia si sã aibã încredere în mine. La ce mesaje mi-a dat mie si familiei mele, vã spun eu, orice bãrbat din lume, doar din lemn sã nu fie, ar fi reactionat. Jop, un sut în fund! În fiecare zi primesc mesaje de amenintare si cu tot felul de injurii, atât eu, cât si familia mea, sotia si mama. Întâi trimite mesaje si apoi ne blocheazã, ca sã nu mai putem sã-i rãspundem. Am izbucnit, si da, i-am dat o palmã în momentul în care a trecut cu fiica ei pe lângã mine si a zis cã eu nu sunt un exemplu. Pãi ea ce exemplu este când îsi bagã si-si scoate în familia mea. Eu nu accept, nu permit ca cineva sã se ia de familia mea. Luni depun si eu plângere pentru cã am fost provocat, nu mi se pare corect ca o femeie maturã, la 42 ani, sã mã învinovãteascã cã am vrut sã o violez. Dacã voiam sã fac asta, trebuia sã sune la Politie sau sã se ducã sã-mi facã plângere, sã fiu audiat pentru viol. Dar ea pozeazã în victimã, pentru cã nu e primul caz de genul acesta, mai are plângeri fãcute", povesteste Petricã.