Mihaela Bilic desfinteaza ultima fita in materie de alimente: ''Oare mi se pare mie?''

Mihaela Bilic, celebra nutritionista a vedetelor din Romania trage un semnal de alarma. Acest tip de alimentati este adoptat de un numar din ce in ce mai mare de romani, fiind o moda, insa, sustine specialistul in alimentatie, efectele sunt unele nocive pentru organismul nostru.

"Oare mi se pare mie sau suntem supusi unui proces de infantilizare in masa? Am devenit cu totii nou-nascuti de e nevoie sa consumam alimentele pasate, maruntite, gata mestecate?! Am ajuns sa bem totul cu paiul din comoditate sau de dragul biberonului

Cheltuim o gramada de bani pe storcatoare performante uitand ca avem dinti si masele proiectate sa faca asta-si doar atunci cand mestecam putem sa ne saturam! Consumam extract de nutrienti in pahare frumos colorate uitand ca nu ajutam cu nimic organismul scurtand timpul de digestie si absortie-sunt un fel de perfuzie de glucoza direct in vena! Alegem smooth-iuri de fructe si legume pentru ca par mai trendy decat banala supa/ciorba, ignorand ca se transforma in colacei de grasime, exact ca si berea.

De ce prefera tinerii produsele fast-food? Pentru ca sunt usor de mestecat. Nu gustul este principalul motiv, ci consistenta. De ce luam din raft o sticla cu suc fresh in loc de un recipient cu supa? Pentru ca se poate bea, in loc sa fie mancat cu lingura. Comoditate infantila care ne costa silueta si sanatatea! Economisim timp la preparat si mestecat, insa ne bombardam ficatul cu lichide ce se vor alternative de mancare sanatoasa. Rezultatul este o confuzie majora la nivel de perceptie: creierul nostru considera orice lichid ca fiind apa. Adica nici de mancat nu mancam si ne mai si ingrasam!.

Bebelusii si persoanele in varsta mananca totul pasat pentru ca nu au dinti. Noi, adultii, avem dinti dar ne e lene sa-i folosim. Si in loc sa tinem cu sanatatea noastra si sa consumam produsele cat mai putin procesate, cat mai aproape de forma lor naturala, dura si greu de mestecat, dam in mintea copiilor si stam cu biberonul in mana.

Filozofia budista spune sa mesteci pana si apa. Eu as spune sa renuntam la pai si sa ne intoarcem la lingura. Iar daca mai si mestecam fiecare inghititura nu de 30, dar macar de 10 ori, atunci suntem in siguranta. Nu taiati din timpul alocat mesei, nu dati pe gat lichide ce se vor hranitoare, fiinta noastra este rudimentara si are nevoie nevoie de macar 15 min ca sa realizeze ca a mancat si s-a saturat. Lingura e mai sigura decat paiul cand vine vorba de lacomie si unde mai pui ca nici la volan, nici in canapea si nici pe strada nu poti sa mananci cu lingura", scrie Mihaela Bilic pe Facebook.