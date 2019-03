Secretarul comisiei pentru Transporturi, deputatul PNL Marius Bodea, susţine că avioanele TAROM riscă să rămână la sol, întrucât joi expiră mandatul actualului directorului general al companiei, iar în lipsa unui consiliu de administraţie nu poate fi numit un şef interimar.

Marius Bodea afirmă, într-un comunicat de presă, că TAROM poate rămâne în zilele următoare fără certificatul de operator aerian emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română din cauza faptului că "guvernul a provocat o criză în conducerea companiei". Bodea a precizat că ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a convocat pe 13 martie Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) la TAROM pentru demiterea Consiliului de Administraţie (CA) al companiei, iar două zile mai târziu CA al TAROM a fost demis, fără ca AGA să primească mandat pentru numirea unui consiliu de administraţie provizoriu. "Mâine 21 martie, încetează de drept mandatul Directorului General al TAROM, iar un interimar nu poate fi numit din cauza faptului că operatorul aerian deţinut de statul român nu mai are nici Consiliu de Administraţie. Pe cale de consecinţă, în lipsa unui Accountable Manager, în cazul de faţă un Director General, Autoritatea Aeronautică retrage certificatul de operator aerian. Practic, toate avioanele TAROM ar putea rămâne la sol. O asemenea situaţie dramatică nu a mai existat niciodată în istoria de 64 de ani a companiei TAROM", a declarat deputatul PNL Marius Bodea.

Potrivit lui Bodea, valoarea prejudiciului în urma unei asemenea lovituri este greu de calculat, întrucât "pasagerii vor putea cere despăgubiri de ordinul milioanelor de euro". "Cine îşi putea închipui că o luptă internă între clanurile din PSD va produce ca victimă chiar o companie fanion românească, cum este TAROM? În alte părţi ale lumii, în lumea a treia, se suspendă certificatele de operator aerian pentru neîndeplinirea unor condiţii tehnice ale flotelor de aeronave, dar niciodată pentru decapitarea conducerii unei companii care nu mai poate asigura existenta unui nou «manager responsabil», condiţionalitate primară pentru menţinerea valabilă a certificatului de operator aerian", mai precizează secretarul comisiei pentru transporturi din Camera Deputaţilor, Marius Bodea.

Pe de alta parte, plenul Camerei Deputatilor a aprobat, miercuri, demararea unei anchete in privinta activitatii TAROM in perioada 2007-2018, verificari care vor fi facute de catre deputatii din Comisia pentru Transporturi. Acestia vor urmari, printre altele, cadrul legislativ in care isi desfasoara activitatea compania si modalitatea de instrainare a doua aeronave in anul 2018. Printre obiectivele urmarite de comisia de ancheta se mai numara verificarea statutului companiei, hotararile AGA cu privire la executia bugetara, contractul cadru sau contractele speciale cu privire la relatiile comerciale de furnizare de utilitati si servicii ale TAROM, analizarea modului in care managementul si-a indeplinit obligatiile, structura flotei.

La acestea se adauga structura de personal, organigrama, modificarea acestora in raport cu necesitatea fortei de munca angajata, precum si litigiile cu angajatii, planul de investitii, executie, proiecte anuale si multianuale. Comisia mai are in vedere si rapoartele de analiza privind intarzierile si frecventa situatiilor de retinere a aeronavelor la sol si a modului de efectuare a achizitiilor. Proiectul de hotarare privind incuviintarea efectuarii de catre Comisia pentru Transporturi a unei anchete privind activitatea SC Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM SA a fost aprobat de plenul Camerei cu 278 voturi "pentru" si o abtinere.