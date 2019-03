Un barbat si-a vandut fetita de un an pe internet, ca sa-si achite datoriile la jocurile de noroc

Un barbat a fost arestat, dupa ce si-a vandut fiica de un an cu 7.000 de euro pe internet. Omul avea nevoie de bani ca sa-si achite datoriile la jocurile de noroc.

Omul, pe numele sau de familie Jiang, din sud-vestul Chinei, si-a vandut propriul copil online ca sa-si poata achita datoriile facute la jocurile de noroc. Pentru 7.000 de euro, fetita a fost incredintata unui cuplu. Somerul din Guiyang, provincia Guizhou, a luat apoi fetita si i-a spus sotiei ca o va duce sa stea la bunica ei, la aproximativ 140 de kilometri distanta de casa. Dupa ce, timp de 3 luni, femeia nu a primit un telefon si nu a aflat vesti despre copila ei, a devenit suspicioasa. De fiecare data cand isi intreba sotul ce face fata, cand se va intoarce acasa, el gasea diferite scuze pentru a justifica disparitia copilului, dar si motive pentru care aceasta a fost lasata in grija bunicii.

In urma cu cateva zile, femeia i-a verificat telefonul sotului si din greseala a gasit cateva capturi de ecran in care apareau conversatiile dintre el si cumparatorii fiicei sale. Femeia a ramas stupefiata cand a realizat ca propria ei fiica fusese vanduta pentru a acoperi datorii la jocuri de noroc si a luat imediat legatura cu bunica. Ulterior a raportat incidentul si la politia din districtul Qianling. In urma investigatiilor, barbatul a recunoscut ca avea datorii prea mari si a luat masura extrema, dupa ce a vazut un anunt online despre adoptii. Mai mult, omul a mintit si cumparatorii, un cuplu din Zhoushan, provincia Zhejiang. . Inventia colosala a barbatului: nu isi mai putea permite sa creasca fetita lasata in grija lui, dupa ce parintii ei adevarati ar fi murit. Totul mersese ca pe roate, adoptia fusese facuta, banii intrati in contul sau, asa ca a luat copilul si l-a dus la mai bine de 1.850 de kilometrii distanta de casa. Multumita politistilor, copila a fost localizata si adusa inapoi acasa, in grija mamei sale. Conform Daily Mail, barbatul a fost arestat in urma suspiciunii de trafic de persoane, urmand ca la finalul anchetei sa fie sanctionat in consecinta.