Viorica Dancila a facut marele anunt! ROBOR va fi inlocuit

Premierul Viorica Dancila a anuntat vineri, in sedinta de Guvern, ca Executivul va adopta proiectul pentru modificarea OUG 114/2018 fiscala, OUG 50/2016 si OUG 52/2016.

„In consens cu partile implicate si pe baza principiilor agreate cu BNR, azi modificam OUG 114.2018, OUG 50/2010 si OUG 5 din 2016. Indicele ROBOR va fi inlocuit cu un indicator calculat pe baza tranzactiilor interbancare care se publica pe site-ul BNR. Se aplica doar creditelor contractate de populatie. In ceea ce priveste taxa anuala pe active financiare datorata de institutiile bancare se ajusteaza mecanismul prin restrangerea bazei de impozitare pe activele financiare, reducerea pana la 0 a taxei in functie de creditele acordate sectorului nefinanciar si ajustarea dobanzilor la credite si depozite. Taxa va fi calculata de fiecare institutie bancara cu regularizarea. Termenul de regularizare a acesteia este 25 august", a afirmat Viorica Dancila, in debutul sedintei de Guvern de vineri.

Legat de Pilonul II de pensii, premierul a spus: „Legat de Pilonul II de pensii au avut loc discutii cu actionarii. Se suspenda pana la 31 mai 2019 aplicarea reglementarilor privind cerintelor de capital pentru administratorii fondurilor de pensii. Dupa 1 iunie 2019 cotele de capital obligatoriu trebuie platite pana la 31 decembrie 2019. In domeniul energiei am adus modificari prin introducerea posibilitatii de a se realiza acest lucru. Reducerea costurilor de incalzire a populatiei, scutirea de la palata de 2% pe cifra de afaceri si asigurarea productiei de energie in scutirea de la plata de 2% pe cifra de afaceri. Suspendarea pana la 1 decembrie 2019 a sanctiunilor pentru disciplina in retelele de comunicatii", a completat seful Executivului.