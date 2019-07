Cine il inlocuieste pe Florin Calinescu dupa ce si-a dat demisia de la Pro Tv

Show-ul de mare succes "Romanii au Talent" l-a pierdut pe unul dintre cei mai "puternici" jurati, Florin Calinescu. Preferand o noua viziune, cea politica, carismaticul jurat a lasat locul gol, insa responsabilii de la Pro TV pregatesc deja o miscare-bomba.

Fanii emisiunii s-a intrebat, imediat, cine va fi cel sau cea care ii va lua locul lui Florin Calinescu, iar raspunsul, pare la indemana. Si este o alegere... perfecta - Mihaela Radulescu. Florin Calinescu a tinut sa precizeze ca "nu a fost dat afara de la Pro TV", ci a ales aceasta varianta pentru ca a devenit presedintele Partidului Verde, ceea ce duce la o incompatibilitate cu postura de realizator al unor emisiuni.

"Din punct de vedere juridic, mingea este la ei. Nu stiu exact ce prevede legislatia CNA in legatura cu politicienii care apar in emisiuni, daca este posibil sau nu intr-un show precum Romanii au talent", a declarat Florin Calinescu.

Florin Calinescu ar putea fi inlocuit, in postura de jurat la "Romanii au talent", de celebra Mihaela Radulescu, aceasta detinand, in trecut, aceasta pozitie. Chiar au existat unele puncte de vedere contradictorii intre ea si Andra Maruta, spre exemplu, asa ca viitoarele emisiuni se anunta a fi cu atat mai interesante. Mutarea va avea loc cat de curand, fiindca inscrierile pentru "Romanii au talent" au inceput deja si nu mai este mult timp pana in faza preselectiilor.