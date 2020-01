Dieta in functie de zodie. Descopera ce cura ti se potriveste

Excesul de kilograme va disparea daca urmezi o dieta in functie de zodie. Astrele iti pot sugera cum stai cu sanatatea, cariera, dragostea, si iti pot oferi detalii importante despre cum poti slabi mai usor.

Berbec

Nativii in Berbec au un ritm metabolic accelerat, adica nu se ingrasa rapid, spre deosebire de celelalte zodii, dar se lupta cu sedentarismul. Trebuie sa adopte un stil de viata mai ritmat, sa faca mai multa miscare. E bine sa evite excesul de cafea, de alcool si tutun sau sa renunte la aceste vicii si sa scoata din alimentatie mancarurile foarte picante. Pot avea probleme cu stomacul. In schimb, este indicat sa mizeze pe proteine si sa manance putin si des.

Taur

Se spune ca cei nascuti in aceasta zodie sunt gurmanzi. Tu nu trebuie sa-ti faci probleme, daca tii cont de cantitatea preparatelor si gatesti cat mai sanatos cu putinta. Mananca multe fructe si legume, cereale integrale si carne la gratar, renunta la grasimi, paine si dulciuri si introdu in dieta morcovi, conopida, ridichi, mazare, spanac, dovlecei, sfecla rosie, castraveţi, seminte, nuci si oua. Te vor ajuta sa scapi de excesul de kilograme. Cu o conditie: sa fie consumate cu moderatie, mai ales semintele si nucile.

Gemeni

Si nativii in zodia Gemeni adora mancarea. Esti in aceasta zodie si vrei sa slabesti? Trebuie sa consumi un mic dejun bogat, iar la cina sa reduci considerabil portiile sau sa bei doar sucuri naturale de fructe. Renunta la fast-food si bauturi carbogazoase si introdu in dieta peste, fructe de mare si multe legume. Dieta mediteraneana este perfecta pentru tine.

Rac

Nativii Rac trebuie sa aleaga produse mai sarace in grasimi in locul prajelilor. Unii specialisti in astrologie spun ca acestia tind sa manance pe fond nervos, dar pot preveni acest obicei periculos pentru silueta daca merg la sala sau urmeaza activitati care implica miscare si organizare. Pe langa reguli sanatoase pentru stilul de viata, dietele pana in 1.400 de calorii pe zi, care tin cont de orele de masa, sunt benefice pentru slabit.

Leu

Cei nascuti sub protectia acestui semn astral adora proteinele, fie ca savureaza banzeturi fine sau preparate cu carne. Din pacate, acestea le aduc si kilogramele in plus, daca nu respecta un program de dieta. Incearca sa tii cura de slabire Dukan si combina dieta cu sportul, ca sa te bucuri de rezultate bune.

Fecioara

Tu preferi mancarea cat mai putin procesata, pentru ca tii foarte mult sa-ti mentii sanatatea. Dar, din cand in cand, ti-e pofta de junk-food si, cand iti satisfaci pofta, se si vede pe corp. Tu poti foarte bine sa alegi vegetarianismul, pentru ca organismul tau este obisnuit cu alimentatia sanatoasa. Ca sa slabesti, poti urma regimul ovo-lacto-vegetarian.

Balanta

Tu ai un stil de viata echilibrat si armonios, dar esti si mare amator de dulciuri. Alege o dieta moderata, bazata pe controlul indicelui glicemic si mizeaza pe carbohidrati de calitate, ca sa reduci pofta de dulce.

Scorpion

Iti place sa mananci consistent, adica gras si cu gust aromat. Daca suferi din pricina excesului e kilograme, mai intai, ca dieta sa dea roade, trebuie sa urmezi un regim de detoxificare. Pentru a-ti subtia talia, cel mai bine ti se potriveste o dieta bazata pe consumul de sucuri naturale si de lichide, cum sunt supele si ciorbele.

Sagetator

Cei mai multi repezentanti ai acestei zodii adora mancarea asiatica, picanta si fructele de mare. Te numeri printre ei? Daca ai depus ceva kilograme in ultima perioada, sa stii ca exact ceea ce iti place sa mananci poate sa compuna o dieta de slabire cu rezultate frumoase in cazul tau. Alege o dieta pe baza de orez (renunta la paine), peste si legume.

Capricorn

Voi nu agreati surprizele, cu atat mai mult pe cele culinare. Chiar daca te-ai obisnuit cu anumite feluri de mancare, daca sunt bogate in grasimi si zahar e bine sa renunti la ele. Incearca sa gatesti unele noi, sanatoase, si practica si un sport. Cea mai potrivita dieta pentru tine presupune un consum de carne slaba, lactate degresate si multe legume. Scoate din meniu dulciurile si grasimile.

Varsator

Dintre toti nativii zodiacului, cei nascuti sub semnul Varsatorului sunt cei mai activi. Dar asta nu inseamna ca e cel mai bun lucru: uiti sa mananci si cazi usor in extrema exceselor culinare. Fa sport in mod constant si mizeaza pe regimul cu peste, legume si nuci. Tu trebuie sa elimini din sistem cafeaua, pentru ca te agita.

Pesti

Pentru ca iti plac dulciurile si mancarurile grase nu prea poti respecta o dieta. Incearca, totusi, sa tii cont de regulile unui regim de slabire si consuma produse proteice, peste proaspat, fructe exotice si neaparat ia 3 mese principale pe zi.