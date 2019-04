Lidia Buble, dezvaluiri inedite despre Razvan Simion

Lidia Buble si Razvan Simion isi continua povestea de iubire si nu se feresc sa impartaseasca cu toata lumea detalii picante din relatia lor. Cantareata a dezvaluit in emisiunea "Rai da' Buni" cateva momente petrecute intre ei si recunoaste ca este un copil mai mare, caruia ii place sa i se citeasca povesti.

"Eu stau pana adorm pe telefon, il filmez cand doarme, ii bag degetul in nas, il machiez... nu se prea intampla sa fiu fara telefon si fara Instagram. Se mai intampla sa-mi gateasca, din cand in cand, imi gateste de 2-3 ori pe saptamana, imi spune povesti uneori, povesti pe care le inventeaza pe loc. Eu sunt un copil putin mai mare, recunosc. Mie chiar imi plac povestile, imi spune ca intr-una sunt printesa, in alta sunt vrajitoare. Imi place foarte mult cum citeste el. Mi-e foarte frica, imi plac copiii de innbeunesc si imi doresc. Eu ii mai gatesc din cand in cand, se si minuneaza cand ii gatesc eu", a povestit Lidia Buble.