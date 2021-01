Metoda unui jurnalist celebru care a gasit trucuri de slabit pe care le poti incerca atunci cand nimic nu functioneaza

Gary Taubes, un jurnalist de stiinta premiat, autorul volumului „The Case for Keto", a urmat toate sfaturile obisnuite despre nutritie. In lunga lui batalie cu kilogramele in plus, a trecut prin multe dezamagiri si a observat ca recomandarile clasice, de genul „mananca mai putin, fa mai multa miscare", s-au dovedit inutile.

„Una dintre probleme este ca avem perspectiva unei persoane slabe si sanatoase cand stabilim ce anume ar trebui sa corectam la sanatatea si greutatea noastra", a explicat el intr-un episod al podcastului gazduit de platforma Mind Body Green. Iar cand nimic nu a dat rezultate, Taubes a incercat altceva: s-a concentrat in primul rand pe scaderea insulinei.

„Cei care se ingrasa usor trebuie sa mentina scazut nivelul insulinei", arata jurnalistul. Reducerea nivelului insulinei este cheia in procesul de slabire, fiind mai importanta chiar decat restrictionarea caloriilor. „Cand faceam documentarea pentru prima mea carte, ‘Good Calories, Bad Calories', am avut ocazia sa-i intervievez pe toti cei care au cercetat metabolismul grasimii", a spus el. „Cand ii intrebam ce anume produce grasimea, raspunsul lor era: ‘insulina'. Si cand ii intrebam ce anume face ca un om sa se ingrase, ei raspundeau: ‘Prea multa mancare'. Si eu le spuneam ca atunci cand vorbesti despre celule grase (lipocitele, n.r.), e vorba de insulina".

Taubes subliniaza importanta calitatii care trebuie sa primeze in fata cantitatii. Dupa ce a scos din dieta alimentele care cresteau insulina, in loc sa se concentreze pe reducerea in general a caloriilor, el a inceput sa slabeasca.

Asa, de pilda, inlocuit zaharul procesat si carbohidratii si a trecut pe dieta keto. Asadar, ce alimente cresc nivelul de insulina? Simplu: zaharul rafinat si carbohidratii. „Zaharul si carbohidratii foarte rafinati, cu un index glicemic foarte mare, sunt o greseala. Daca exista ceva care provoaca boli cronice precum cele cardiace, atunci zaharul e pe primul loc, iar faina procesata e pe locul al doilea. Le-as evita cat mai mult daca as vrea sa fiu sanatos", a explicat Taubes.

Principalele „victime" de pe lista lui neagra au fost painea alba si pastele. Insa cand a incercat sa slabeasca, el a redus si alte surse de carbohidrati, precum cartofii dulci, fasolea si alte legume. „Cartofii dulci pot fi buni pentru unele persoane, dar nu erau in regula pentru mine, iar daca doream sa dau jos mai multe kilograme, nu ii includeam in dieta mea. Au multi carbohidrati si e usor sa mananci prea multi", a spus el.

Asta nu inseamna ca trebuie sa renunti la toti carbohidratii sanatosi (salatele au, de exemplu, multi carbohidrati), dar Taubes s-a concetrat mai mult pe o dieta bogata in grasimi si cu mai putini carbohidrati. Cercetarile ii dau dreptate, intrucat un studiu sistematic a descoperit ca persoanele care au urmat o dieta keto cu putini carbohidrati si bogata in grasimi sanatoase au reusit sa slabeasca mai mult decat cele care au urmat diete fara grasimi.

Stim deja ca Taubes a eliminat zaharul rafinat din dieta sa, trecand pe keto. Si atunci se pune intrebarea: cum faci cu toate acele surse bune de zahar din dieta keto? Desi spune ca sunt OK pentru ca vei consuma doar o particica din zaharul pe care l-ai ingera din alte surse, el a decis sa renunte si la acestea. Pentru Taubes, totul a tinut de puterea vointei: el si-a dat seama ca orice este dulce, oricat de keto-prietenos s-ar dovedi, ar amplifica, de fapt, pofta.

Nu toata lumea slabeste daca mananca mai putin, asa ca, pana la urma, este important sa gasesti planul alimentar care ti se potriveste. Dar daca vrei sa incerci postul intermitent, e bine sa stii ca merita. „Cred ca postul intermitent functioneaza pentru ca extinde perioada de timp in care nivelul insulinei e foarte scazut. Lipocitele nu pot vedea insulina in sistemul sanguin. Si daca nu pot, atunci trebuie sa foloseasca grasimea proprie.", a explicat Taubes.