Miniserie bazata pe viata pilotului Ayrton Senna, pregatita de Netflix

O miniserie de opt episoade bazata pe viata lui Ayrton Senna da Silva (1960 - 1994), pilot brazilian care a castigat de trei ori Campionatul mondial de Formula 1, este pregatita de Netflix si programata sa fie lansata in 2022.

Miniseria, care va fi centrata pe relatiile si personalitatea lui Senna, va incepe de la debutul carierei lui, cand s-a mutat in Anglia, si va culmina cu tragicul accident de la Imola (Italia), in care a murit.

Compania braziliana Gullane va produce miniseria pentru Netflix, iar familia Senna va fi implicata in proiect. Miniseria va fi filmata in casa din statul Sao Paulo in care a crescut, dar si in locatii internationale.

"Vom spune o poveste pe care doar cativa oameni o cunosc despre el. Familia Senna este angajata sa faca acest proiect unic si fara precedent", a transmis Viviane Senna, sora lui Ayrton.

Maria Angela de Jesus, reprezentant al Netflix in Brazilia, a spus: "Senna si-a inceput calatoria in Sao Paulo si a cucerit lumea. Suntem onorati sa prezentam calatoria lui tuturor fanilor, oriunde s-ar afla ei. Ayrton Senna a lasat o mostenire care traverseaza generatii si granite". Miniseria va fi filmata in limbile engleza si portugheza.