Moderatoarea Gold FM Jessie lansează o colinda special pentru românii din diaspora!

Cu toate ca Jessie ne-a obișnuit cu producțiile sale de muzica pop, artista si-a propus sa le facă fanilor o surpriza de sărbători si sa lanseze o colinda. Piesa „Întoarce-te acasă" este compusa integral de Jessie, fiind un mesaj de suflet al artistei pentru cei aproape 5 milioane de romani din diaspora, care vor sa se întoarcă acasă de sărbători alături de familiile lor si cei apropiați, dar suferă din cauza stării generale de incertitudine provocata de situația actuala.

In ciuda situației grele prin care mulți romani trec, Jessie livrează mesajul „Întoarce-te acasă" într-o maniera consolatoare si optimista, atât pentru cei plecați, cat si pentru familiile care ii așteaptă acasă de sărbători. Cum putem deduce încă din titlu, piesa „Întoarce-te acasă" are un puternic mesaj de reuniune pentru familii, pentru prieteni si iubiți, amintindu-ne ca in viată relațiile interumane sunt cea mai de preț posesiune.

Colinda lui Jessie AICI.

Producția colindei a fost realizata in totalitate de Adrian Kiseleff, fostul pianist al legendarei trupe „Compact": „A fost o adevărată plăcere sa lansez <<Întoarce-te acasă>> împreună cu Jessie, care are o voce calda, numai buna de colindat. Mă regăsesc in totalitate in mesajul piesei! Va doresc sa o ascultați cu bucurie in suflete. Sărbători Binecuvântate tuturor!"

Jessie trăiește situația descrisa pe pielea ei: „Am scris aceasta piesa cu gândul la bunica mea, care trăiește in Chicago... ne este dor de ea, iar acesta este unul dintre putinii ani in care nu poate sa vina acasă de sărbători. Sunt convinsa ca mulți romani trec prin ceea ce trec si eu acum, așa ca vreau sa le dedic aceasta colinda tuturor celor care se regăsesc in mesaj, sper ca melodia sa le ajungă la suflete. Ii invit pe toți romanii sa rămână veseli si optimiști, vor veni si zile mai bune! Sărbători Binecuvântate tuturor!"

În anul 2018, Jessie a participat la Eurovision cu piesa Lightning Strikes, ajungând până în semifinale. Artista este o prezenta cunoscuta in Transilvania, unde a susținut zeci de concerte si a prezentat multiple evenimente. Fiind foarte ambițioasa, a decis sa nu se culce pe o ureche si sa se mute la București, unde își dorește sa ajungă cel puțin la fel de îndrăgita de publicul larg ca si acasă, in Ardeal. Pentru asta o recomanda in primul rând vocea, ambiția, dar si inteligenta: a învățat la cel mai bun colegiu din Transilvania la secția mate-Info si a terminat facultatea de drept.

In timpul liber, Jessie este si creator de conținut pe rețele de socializare, unde are sute de mii de vizionări, aceasta face senzație atât pe Tik-Tok cat si pe Instagram unde videoclipurile create de ea sunt apreciate de mii de urmăritori.

Jessie este si o moderatoare radio importanta din București: după ce a realizat aproape un an emisiunea „Weekenduri Gold" alături de solistul Deepcentral, Doru Todoruț, artista a început recent un nou proiect la Radio Gold FM, „Golden Hour", in cadrul căruia își propune sa prezinte cele mai importante subiecte de actualitate culturala autohtona si internaționala, dar si sa intervieveze cei mai valoroși artiști si oameni de cultura din Romania. Puteți asculta emisiunea de luni pana joi, in intervalul orar de drive time, 18-19.