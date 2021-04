Monica Birladeanu spune ce i se intampla la scenele de sex din filme: "Le cer mai intai sa ma pipaie pe sani si pe fund"

Frumoasa actrita Monica Birladeanu a vorbit in cadrul unui podcast difuzat online despre rolul sau din filmul "Vlad", precum si despre scenele amoroase pe care trebuie sa le joace in aceasta productie, dar nu numai.

Vedeta in varsta de 42 de ani care interpreteaza rolul Carlei in serial povesteste cum actorii cu care filmeaza sunt extrem de tensionati in asemenea momente. "De obicei cand avem de filmat scene de sex e ciudat pentru ca partenerii mei sunt 'pișați pe ei'. Dar le propun ca inainte sa ma pipaie, sa fie obisnuiti si sa se detensioneze. Le zic 'uite, astia sunt sanii mei, asta e fundul, pune mana pe ei'", a zis Monica Barladeanu in cadrul podcastului postat pe Youtube.