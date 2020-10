Partida de amor fatală! Au urmat orgii, filme porno. Ingrid De Oliveira, asediată după ce s-a aflat ce a făcut: "Am fost hărţuită de întreaga lume!"

Ingrid De Oliveira, o sportivă medaliată cu argint la Jocurile Panamericane şi participantă la Jocurile Olimpce de la Rio, şi-a scos la iveală calvarul prin care a trecut după competiţia din Brazilia, după ce presa a aflat că a întreţinut relaţii sexuale în Satul Olimpic.

Săritoarea în apă a oferit un interviu pentru UOL Deporte prin care şi-a spus povestea: „Am fost hărţuită de întreaga lume. M-au asediat! Am primit oferte să joc în filme porno, să apar în reality show-uri cu tentă sexuală. Şi mi-am pierdut slujba. Am fost atacată de media din toată lumea. Există poveşti pe care nu le-am trăit", şi-a început istorisirea Ingrid De Oliveira.

În vârstă de 22 de ani, Ingrid a dezvăluit şi alte întâmplări care-i lasă un gust amar. „Şi totul pentru că sunt o femeie care a făcut sex. Este momentul să spun cine sunt şi ce am trăit. Uneori sunt oprită pe stradă şi deja îmi imaginez ce ştiri au citit oamenii: maraton de sex sălbatic, orgie, controverse. Oamenilor le place acest cuvânt: controversă. Asta când nu vorbesc despre fundul meu. Am trecut de la 90.000 de fani pe Instagram la 250.000!

Am fost în această seară cu Pedro Goncalves (kaiac-canoe) în camera mea, însă nu era în preajma vreunei competiţii pentru vreunul dintre noi şi nu şi-a petrecut seară în camera mea, nu am dat pe nimeni afară şi nu am fost dată afară de la Jocurile Olimpice. Îl întâlnisem pe Pedro la Jocurile Panamericane de la Toronto, ne ştiam de pe reţelele de socializare de dinainte, iar la Jocuri am vorbit şi s-a transformat în ceva mai mult.

Înainte de startul competiţiei am vorbit cu colegă de camera să văd dacă mă lasă să-l aduc în camera. Nu sunt singură, mulţi au făcut aşa la toate competiţiile. Aţi văzut numărul de prezervative distribuite în Satul Olimpic? Nu sunt date pentru a se face baloane cu ele! Bolt a luat o fată fără acreditare şi erau mulţi pe Tinder, însă aceste cazuri nu au ajuns în presă. Am făcut ceva greşit şi sunt conştientă de asta, am fost însă torturată şi realizez că tratamentul la care am fost supusă nu este corect", a adăugat Oliveira.