Printul mostenitor al Arabiei Saudite, petrecere de pomina cu 150 de femei, in Maldive

Printul saudit Mohammed bin Salman (35 de ani) e in centrul unor dezvaluiri "picante" facute de doi jurnalisti americani, in cartea "Sange si petrol".

Fiul Regelui Arabiei Saudite e unul dintre cei mai bogati, dar si mai influenti oameni ai planetei, astfel ca isi poate permite absolut orice, inclusiv o investitie de 50 milioane de dolari pentru un party privat, organizat pe o insula izolata din Maldive, departe de ochii lumii.

Excesele facute de Mohammed bin Salman au iesit la iveala recent, cu ajutorul a doi ziaristi de investigatie din Statele Unite, Bradley Hope si Justin Scheck, care au reusit sa ajunga in posesia unor informatii compromitatoare, publicate in cartea "Blood and Oil" (Sange si petrol).

Astfel, opinia publica a aflat cu stupoare despre petrecerea sponsorizata de Bin Salman in 2015, acolo unde oaspetii sai de seama au fost acompaniati de un numar de 150 de femei, aduse in special din Rusia si din Brazilia.

Disperat ca informatiile din interior sa nu ajunga in presa, printul saudit le-ar fi platit fiecaruia dintre cei 300 de angajati de pe insula respectiva cate 5.000 de dolari, fara succes insa. "Femeile respective au primit permisiunea de a lua parte la petrecere doar dupa ce au fost testate pentru depistarea unor eventuale infectii cu caracter sexual", au precizat autorii.