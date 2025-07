Scandalul cărnii in alimentatie: Medicul Virgiliu Stroescu spune că dacă mănânci o friptură pe săptămână ai 30% șanse mai mari să faci cancer. De cealaltă parte - adeptii dietei Keto

Cunoscutul medic vegetarian Virgiliu Stroescu avertizează că românii care consumă carne au șanse mai mari să facă cancer. Stroescu spune că acest lucru e demonstrat științific de studii medicale. Ba mai mult, o singură friptura pe saptamana e suficienta pentru a te imbolnavi grav. De cealalta parte sunt adeptii dietei keto, care include aproape in totalitate produse animale, care sustin ca omul e carnivor si nu vegetarian.

"Cine mănâncă o dată pe săptămână o porție de friptură cât jumătate de palmă are riscul de a face cancer cu 30% mai mare. Carnea procesată crește cu încă 20%, numai dacă ia 50 de grame. Cartofii prăjiți au un aminoacid numit asparagină și ăsta în ulei încins face o substanță din care se fac pungile, acrilamidă.", sustine medicul Stroescu, dar care este si un vegetarian consvins, fiind adeptul unei "secte" care nu accepta consumul de hrana animala.

"Oamenii de știință de la UT Southwestern Medical Center au descoperit cum un hormon numit SCG2 permite celulelor canceroase să se ascundă de apărarea naturală a organismului, deschizând calea către noi tratamente pentru cancer. Cercetarea, publicată în revista Nature Immunology, arată că hormonul SCG2 se leagă de un receptor numit LILRB4 de pe suprafața celulelor imunitare. Interacțiunea transformă celulele care ar trebui să lupte împotriva tumorilor în celule care le susțin.", mai spune medicul vegetarian.

„Celulele mieloide se numără printre primele celule imune recrutate în tumori, dar foarte repede aceste celule care luptă împotriva tumorilor se transformă în celule care susțin tumorile", explică și profesorul Cheng Cheng Zhang, care a condus studiul, citat de Medical Xpress. Experimentele pe șoareci au confirmat teoria: animalele cu tumori care produceau SCG2 au dezvoltat cancere cu creștere rapidă. Însă când cercetătorii au blocat receptorul LILRB4 cu un anticorp sau au eliminat hormonul SCG2, creșterea cancerului a încetinit semnificativ.

De cealalta parte sunt adeptii dietei keto care sustin ca omul este "un animal carnivor", ca are intestinul subtire si cel gros asemenea canivorelor si citeaza alte nenumarate studii in care se arata ca, dimpotriva, o dieta bazata exclusiv pe carne reduce inflamatia in organism si incidenta bolilor, inclusiv a cancerelor sau bolilor autoimune.