Bomba de la NASA: 2025 pregătit pentru „depopularea masivă" pentru a introduce „simularea Matrix"

Documentele oficiale NASA scurse la iveală dezvăluie decenii de pregătire la nivel înalt pentru un eveniment de extincție în masă care urmează să înceapă în 2025.

Dar nu este vorba doar despre distrugerea umanității - este vorba despre înlocuirea noastră. Cyborgii, roboții și transumanismul sunt în centrul unei agende globale, una care se leagă direct de obsesia elitei pentru depopulare. Scopul? Să conectăm umanitatea la o matrice, încărcând conștiința într-un nor digital, unde realitatea așa cum o știm este o simulare controlată și manipulată.

The Matrix nu a fost doar un film - a fost programare predictivă. Și conform documentelor NASA, este pe cale să devină noua noastră realitate. Ce e și mai îngrijorător? Multe dintre pașii conturați în planurile lor s-au întâmplat deja. Timpul trece, iar dovezile se acumulează. Ești pregătit să te eliberezi de iluzie?

Elita a decis cu ani în urmă să ne mintă despre scopul final al nanotehnologiilor de editare genetică și despre convergența lumii digitale cu corpul uman. Biotechnology is literally the science of turning technology into new life forms and turning natural life forms into new technologies. Deși transumanismul este adesea descris ca fuziunea omului cu mașina, în realitate, este extincția speciei umane și a tuturor formelor de viață biologică.

Într-o prezentare scursă de la NASA intitulată „Probleme strategice viitoare/Războiuri viitoare (aproximativ 2025)," NASA prezintă un plan pentru extincția umanității care include apariția ciberneticilor și a „oamenilor virtuali."

Slide-ul 2 este clar intitulat „Boti, Borgi și Oameni vă urează bun venit în anul 2025 d.Hr.", dezvăluind planul elitei de a relegare oamenii la o minoritate pe pământ, trăind într-o simulare, cu boti și cibernetici efectuând cea mai mare parte a muncii pentru clasa de elită a oamenilor care sunt lăsați să supraviețuiască evenimentului de depopulare în masă.

Matrix nu a fost doar un film, a fost un programare predictivă, iar umanitatea este încurajată să-și accepte soarta. Aceasta este o război împotriva umanității și NASA confirmă că este coordonat de DARPA, agențiile de securitate națională ale SUA, inclusiv FBI și CIA, precum și de Forțele Aeriene ale SUA și alte departamente militare, și de Ministerul Apărării al Australiei.

Nu există nicio îndoială că această prezentare este un plan de extincție pentru umanitate prin transumanism. În cazul în care doriți să dați NASA beneficiul îndoielii, prezentarea descrie oamenii ca fiind „un tip de ciumă pe Nava Spațială Pământ."

Pentru cei care nu au urmărit îndeaproape, aceasta ar putea veni ca un șoc. Dar descrierea umanității ca o plagă sau pestilență asupra pământului este o obsesie a elitei. Într-o prezentare pentru investitori din ianuarie 2021, partenerul de mARN al BioNTech-Pfizer a mers până la a descrie specia umană drept „o boală" care bântuie planeta.

Și, desigur, tatăl regelui Charles, Phillip, a spus celebru că vrea să fie reîncarnat ca un virus mortal pentru a reduce populația globală. Conform prezentării NASA, obiectivul final în 2025 este ca majoritatea covârșitoare a oamenilor să existe în formă virtuală.