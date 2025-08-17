Bill Gates a dat undă verde pentru a pulveriza în secret ADN sintetic pe produsele alimentare din fermele sale
Postat la: 17.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Bill Gates, prin sprijinul acordat companiei Flagship Pioneering, a dat undă verde pentru a pulveriza în secret ARN sintetic pe produsele alimentare din fermele sale din SUA (care se intind pe suprafete de peste 238.000 de hectare), prin noua sa întreprindere, Terrana Biosciences, concepută pentru a infiltra culturile și a le rescrie funcțiile biologice.
Asistam astfel la prima mare manipularea genetică necontrolată prin produse alimentare, ceea ce ridica ingrijorari uriase la nivel de comunitati de fermieri de peste ocean. Acest proiect biotehnologic, care este legat implict de creatorii controversatului vaccin COVID-19 al Moderna, are ca scop modificarea genetica la nivel de ADN a plantelor în moduri care ar putea persista în ecosisteme și generații, totul fără consimțământul sau supravegherea publicului.
Spray-urile cu ARN mesager ale Terrana Biosciences, capabile să reprogrameze biologia plantelor, prezintă riscuri profunde, inclusiv potențiala răspândire la oameni prin lanțul alimentar, reflectând temerile legate de controlul corporativ și guvernamental asupra vieții înseși. Fără transparență sau responsabilitate, această mișcare - deghizată în inovație agricolă - declanșează alarme cu privire la aceleași forțe care utilizează tehnologii similare asupra populațiilor, amenințând sănătatea, autonomia și mediul sub pretextul progresului.
Flagship Pioneering nu este străină de ambițiile biotehnologice îndrăznețe - și unii ar spune nesăbuite. Fondată în 1999 de Noubar Afeyan și Ed Kania, firma a operat mult timp la intersecția dintre contractele guvernamentale și medicina experimentală. Afeyan, care a fost și cofondator al Moderna, a jucat un rol esențial în obținerea de miliarde de dolari din fondurile contribuabililor pentru vaccinul mRNA COVID-19 al companiei, în ciuda dezvoltării sale grăbite și a rapoartelor răspândite privind efectele adverse. Acum, aceeași strategie este aplicată în agricultură.
Terrana Biosciences susține că spray-urile sale cu ARN vor ajuta fermierii să combată dăunătorii, să se adapteze la schimbările climatice și să crească randamentul, toate acestea fără a modifica genomul plantei. Dar această distincție este înșelătoare. În timp ce OMG-urile tradiționale modifică direct ADN-ul, abordarea ARN a Terrana deturnează căile naturale de semnalizare ale plantei, reprogramând efectiv biologia acesteia din interior. Așa cum a recunoscut CEO-ul Ryan Rapp într-un interviu acordat AgFunderNews, spray-urile ARN din trecut doar acopereau frunzele înainte de a se degrada. Versiunea Terrana, însă, „pătrunde efectiv în interiorul plantei", permițând o manipulare mai profundă și mai persistentă.
Momentul lansării Terrana este tulburător, venind chiar atunci când documentele dezvăluite de informatori expun planurile anterioare de a pulveriza agenți biologici asupra populațiilor umane. Infama propunere DEFUSE, prezentată de EcoHealth Alliance către DARPA înainte de pandemia COVID-19, detalia planurile de a distribui proteine chimere ale coronavirusului și „vaccinuri cu răspândire automată" prin intermediul dronelor - o metodă straniu de similară cu pulverizarea agricolă.
Mai rău, Legea PREP acordă guvernului SUA puteri aproape nelimitate de a administra contramăsuri medicale experimentale în timpul situațiilor de urgență declarate, protejând oficialii și corporațiile de răspundere. Dacă ARN-ul poate fi pulverizat pe culturi sub pretextul „sustenabilității", ce ar putea opri utilizarea sa secretă asupra oamenilor sub pretextul prevenirii bolilor?
Platforma Terrana se bazează pe IA pentru a genera construcții sintetice de ARN dintr-o „bibliotecă vastă" de secvențe, imitând limbajul genetic al naturii. Dar natura nu a conceput aceste molecule pentru a fi produse în masă, pulverizate și absorbite de consumatori neștiutori. Compania se laudă că ARN-ul său poate persista în mediu, se poate răspândi prin țesuturile plantelor și poate deveni chiar „ereditar de-a lungul generațiilor de plante". Dacă aceste instrucțiuni sintetice se infiltrează în lanțul alimentar, ce se întâmplă când oamenii le ingerează zilnic?
Istoria oferă precedente sumbre. De la DDT la glifosat, corporațiile au asigurat în repetate rânduri publicul de siguranța produselor lor - doar pentru ca adevărul să iasă la iveală zeci de ani mai târziu, îngropat sub procese și vieți distruse. Cu ARN-ul, miza este mai mare. Spre deosebire de pesticidele chimice, instrucțiunile genetice pot interacționa direct cu celulele umane, declanșând potențial răspunsuri imunitare neprevăzute sau disfuncții celulare.
Ascensiunea agriculturii ARN nu se referă doar la culturi, ci și la control. Dominând codul genetic al aprovizionării cu alimente, o mână de elite biotehnologice ar putea dicta ce crește, ce prosperă și ce ajunge în farfuria ta. Și dacă guvernele pot impune „tratamente" bazate pe ARN în situații de urgență, ce le împiedică să impună alimente cu ARN sub steagul „sănătății publice"?
Odată eliberat, ARN-ul sintetic nu poate fi recuperat. Se replică, se răspândește și poate altera ecosistemele în moduri pe care nu le putem prevedea. Aceleași forțe care au introdus în grabă un vaccin experimental în lume vizează acum însăși fundamentul vieții: alimentele pe care le consumăm, plantele pe care le cultivăm și ordinea naturală pe care acestea o susțin.
