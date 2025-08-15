Influencerul preferat al suveraniștilor, abonat la contracte cu statul. Cum este BobbyD, portavocea propagandei "antisistem", plătit din bani publici
Postat la: 15.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Compania Națională de Investiții (CNI) i-a plătit 26.000 de euro, în doi ani, conspiraționistului Bogdan Dumitru, cunoscut ca BobbyD, fost angajat la stat și influencer preferat al „suveraniștilor". Banii ar fi fost transferați prin achiziții directe, care au continuat și după ce derapajele influencerului au devenit celebre.
În total, CNI a făcut cinci achiziții de la firmele lui Dumitru, în valoare totală de 51 de mii de euro, din care au fost facturați și plătiți 26 de mii de euro, susține compania de stat. În paralel, Dumitru și soția lui erau angajați ai administrației locale din Constanța. Declarațiile de avere ale soției sale menționează doar o parte din sumele care au intrat în conturile firmelor deținute de Bogdan Dumitru.
Aproape de finalul anului 2022, Dumitru devenea practic fotograful oficial al CNI. Pentru un tarif lunar de 10.000 de lei, firma lui, Claboo Media, se angaja să participe în fiecare lună la două evenimente organizate de compania de stat, conform informațiilor publicate în SEAP. SRL-ul avea un singur salariat, număr pe care nu l-a depășit niciodată.
În decembrie 2023, povestea se repetă. Tot fără licitație, firmei i se atribuie un alt contract, tot cu durata de 12 luni, cu valoare totală identică: 120.000 de lei, fără TVA. CNI nu a avut nevoie decât de două ore ca să decidă cui dă contractul, conform informațiilor publicate în SEAP.
Achizițiile CNI de la Claboo Media au continuat și după ce devenise clar că tiktoker-ul răspândește conspirații, retorică rusă și mesaje pro-Putin. La începutul acestui an, când războiul hibrid declanșat de Rusia era deja documentat atât de instituții publice, cât și de organizații civice, Bogdan Dumitru îl susținea energic pe Călin Georgescu, candidatul pro-rus cu discurs legionar, numit de agenția oficială de presă a Kremlinului ca fiind "aliniat Rusiei".
CNI, care susține că se delimitează de orice discurs care contravine valorilor europene, a continuat să-l aleagă pe BobbyD pentru servicii fotografice, inclusiv prin achiziții de la o firmă nou înființată de influencer, apărute în SEAP.
În ianuarie 2025, Bogdan Dumitru depusese actele pentru înființarea altei firme, Aimedia SRL, cu același obiect de activitate. Imediat, CNI publică în SEAP două achiziții de la entitatea nou înființată: servicii fotografice în valoare de 5.000 de lei lunar, timp de două luni.
Oficial, CNI "se delimitează ferm de orice formă de discurs care contravine principiilor democratice, valorilor europene sau normelor constituționale", dar datele din SEAP arată altceva în relația contractuală cu Dumitru, care susține că "UE vrea să ne distrugă valorile". Context.ro a întrebat Compania Națională de Investiții câți bani a achitat în total către Claboo și Aimedia, dar și de ce l-au ales pe Dumitru ca partener, inclusiv după ce activitatea lui online pro-rusă și conspiraționistă devenise de notorietate.
"În ceea ce privește cele două societăți menționate (Claboo Media și Aimedia n.r.), în cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP) nu figurează certificate constatatoare negative, iar în evidența Oficiului Național al Registrului Comerțului nu există informații care să ridice suspiciuni cu privire la reprezentanții legali ai acestora. Referitor la opiniile exprimate de persoane fizice asociate acestor entități, dorim să precizăm că CNI se delimitează ferm de orice formă de discurs care contravine principiilor democratice, valorilor europene sau normelor constituționale", se arată în răspunsul semnat de directoarea CNI, Manuela Pătrășcoiu.
Trecutul lui BobbyD este legat și de politicieni: firma sa a fost plătită de doi parlamentari PSD și abonată la contracte cu instituții din subordinea Primăriei și Consiliului Județean Constanța. Contactat de reporterii Context.ro, BobbyD a negat că ar fi încasat atâția bani. "M-a luat cu călduri. De unde dracu' atâția bani? (...) Au fost, cred că maxim vreo 5-6 plecări. Maxim. 5-6 ori 4.500 de lei. Sunt sume mici", spune influencerul.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum se ocupă un fotomodel din Dubai de cateringul din școlile din România. Firma cu legături în PSD care primește contracte de sute de milioane de euro
Firma Gab Pavolux SRL Buzau a semnat, in ultimii ani, zeci de contracte din fonduri publice pentru servicii de catering ...
-
Cumetria de la Hidroelectrica: Ministrul Energiei a cerut numirea finului și șefului său de cabinet într-o funcție de conducere
Acționarii Hidroelectrica se vor intruni pe 8 septembrie pentru a numi un nou membru in Consiliul de Supraveghere al com ...
-
Microbuze electrice, cumpărate la preț triplu din fonduri PNRR. Oameni-cheie din PNL, implicați în afacere
Înca un caz cu presupuse practici imorale și ilicite, pe bani europeni, uimește Romania: achiziții de microbuze el ...
-
Petreceri cu orgii din banii PNRR. Acuzații grave la adresa partidului aflat la putere, în Polonia
O inițiativa de transparența in ceea ce privește cheltuielile de recuperare economica post-Covid ale Poloniei, amanata d ...
-
George Simion are legături cu Ilan Șor. Mesajul găsit de Poliția din Republica Moldova în telefoanele rețelei proruse conduse de oligarhul fugar
Poliția din Republica Moldova a descoperit, in telefoanele unor coordonatori ai rețelei pro-ruse controlate de oligarhul ...
-
Numele Laurei Codruța Kovesi și al lui Florian Coldea, în centrul unui mare scandal în Grecia
Mare agitație produce un articol al deputatei Noii Democrații din Grecia, Sofia Voultepsi, prin care aceasta pare sa o v ...
-
Cum au dispărut datorii la stat de 113 milioane de euro ale grupului de firme cu cele mai puternice legături cu Rusia. ANAF invocă secretul fiscal, compania nu răspunde
Patru companii din holdingul Grup Servicii Petroliere (GSP), deținut de magnatul constanțean Gabriel Comanescu, nu mai a ...
-
Orgii, amante și avioane militare. Lumea secretă a elitei ruse
Noi relatari despre viața privata a unor membri ai elitei ruse aduc in atenție acuzații de comportament abuziv, relații ...
-
O teorie a conspiratiei? Seismul de aproape 9 grade Richter a fost provocat de SUA și a lovit principala bază de submarine nucleare a Marinei Ruse din Pacific
Teorie a conspiratiei sau nu, dar seismul de aproape 9 grade Richter din Kamcheatka a lovit principala baza de submarine ...
-
Cu stâlpul de 400kV călare peste strada Morii
La jumatatea anului trecut, satenii din Casa Veche ( comuna Olanu, județul Valcea ) au asistat la reparația unui stalp d ...
-
Ministrul Transporturilor e acuzat că a dat șpagă ca Anastasiu. Reacția lui Ciprian Șerban: "Totul a fost sub supravegherea autorităților!"
Ministrul Transporturilor, Ciprian Serban, ar fi dat, in trecut, ca om de afaceri, de sase ori mita reprezentantilor unu ...
-
După BNR suntem noi care te facem pe tine! Cât câștigă șefii, angajații obișnuiți și care este salariul net al guvernatorului Mugur Isărescu
Cel mai mare salariu din banca centrala a Romaniei este cel luat, fireste, de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Cea mai ...
-
La scurtă vreme după anuntul că Franța va recunoaste statul palestinian, Mossad a atacat cibernetic si a publicat o imensa scurgere de informatii secrete frantuzesti
Pe 23 iulie 2025, un hacker necunoscut - sub pseudonimul „Neferpitou" - a publicat pe un forum de underground pest ...
-
JASON GROUP - O elita de oameni de stiinta se afla la originea Războiului tehnologic ultra-secret al SUA cu restul Lumii
JASON este un grup independent de oameni de știința de elita care consiliaza guvernul Statelor Unite in chestiuni științ ...
-
Manipularea băncilor centrale implicate de suveica Obama-Trump au dus bancnota Rezervei Federale în pragul dispariției și nimeni nu poate face nimic în această privință!
Se știe inca din vremea lui Thomas Jefferson ca monedele fiduciare și bancile centrale au intotdeauna același rezultat: ...
-
Lista contractelor de la stat de zeci de milioane de euro pentru Hildegard Brandl - partenera de viață a lui Dragoș Anastasiu
În ultimii cinci ani, firma Unith2B, deținuta de arhitecta Hildegard Brandl - partenera de viața a vicepremierului ...
-
George Simion și Marius Lulea au redirecționat milioane de lei primite de la stat în buzunarul unui apropiat - membru al AUR
Pe site-ul AUR scrie ca partidul a renunțat benevol la subvenția de la stat, dar in realitate partidul a primit milioane ...
-
Continuă telenovela marii delapidări de la Electrica Serv: A furat 900.000 de euro de la stat și i-a pierdut pe toți la pariuri. Dezvăluiri din dosarul fostei directoare
O femeie de 39 de ani, fosta directoare economica a Electrica Serv, companie de stat din domeniul energetic, a fost ares ...
-
Președintele CJ Vrancea Halici dublează parcul industrial al lui Umbrărescu de la 300 la 600 de ha și-l trece pe numele său!
Aflat intr-un evident con de umbra și privit de catre colegii din Vrancea ca un conducator slab și fara imaginație dar ...
-
DOCUMENT: Vicepremierul Dragoș Anastasiu a recunoscut în instanță că a dat mită la ANAF opt ani la rând
Motivarea Curții de Apel București in dosarul de corupție in care a fost condamnata Angela Burlacu, fost inspector ANAF, ...
-
Încă un fost președinte american prins în dosarul Jeffrey Epstein - Scrisoarea care l-a dat de gol
Donald Trump nu este singurul președinte care i-a trimis o scrisoare aniversara lui Jeffrey Epstein. Fostul lider al SUA ...
-
Dosarul Jeffrey Epstein - Fotografii recent descoperite aruncă o nouă lumină asupra relației cu Donald Trump
Imagini video și fotografii recent descoperite dezvaluie noi detalii despre relația lui Donald Trump cu Jeffrey Epstein, ...
-
Donald Trump manipuleaza piata cripto: După ce a semnat Genius Act cumpără 2 miliarde de dolari în Bitcoin în timp ce urmărește strategia de trezorerie virtuală
Trump Media and Technology Group, compania de social media deținuta de președintele Trump, a declarat ca a cumparat apro ...
-
Înregistrare cu Piedone beat mort în care spune cum vrea să-l execute pe Horia Constantinescu, șeful Protecției Consumatorilor Constanța
O inregistrare halucinanta intre Cristian Popescu Piedone, actualul președinte al ANPC și șeful Corpului de Control al i ...
-
Companie europeană, complice la jaful rusesc: Grâne ucrainene din teritoriile ocupate, furate de ruși și împinsă pe piețele mondiale. Ce relevanta are pentru România
O firma care opereaza sub brandul unei companii daneze de inspecție maritima a supervizat exportul a peste 170.000 de to ...
-
Baronii Hranei: Giganții din sectorul agroalimentar și concentrarea corporativă în domeniul geneticii si otravurilor din mâncare
În timpul pandemiei de Covid și al izbucnirii razboiului din Ucraina, corporațiile globaloiste au aratat cum, in p ...
-
Marele plan secret al CIA a ieșit la iveală: Ucigașul lui Kenedy era, de fapt, agent secret, infiltrat într-un grup cubanez
Noi documente arata ca un ofițer cunoscut doar sub numele de Howard a condus un grup cubanez care a interacționat cu Osw ...
-
Tucker Carlson e convins că Jeffrey Epstein a fost agent Mossad și i s-a mușamalizat dosarul
Tucker Carlson a ținut un discurs fulminant. Printre subiectele abordate a fost și mușamalizarea dosarului Epstein, incl ...
-
Cine e de fapt criminal și de ce se vrea să se incrimineze trecutul României. Genocidul israelian al Vexlerilor e in desfășurare in aceste momente in Gaza
Romania este o țara unica pe lume - singura țara de pe Planeta cu președinți post decembrie 89 aparținand unor minoritaț ...
-
Judecătorii executanți de la CCR care primesc și salariu, și pensii colosale de la stat. Veniturile șocante raportate de judecătoarea favorită să preia funcția de conducere
Dupa anularea alegerilor și interzicerea unor candidați, dupa scandalul pensiilor speciale, scandalul numirilor controve ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu