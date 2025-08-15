Influencerul preferat al suveraniștilor, abonat la contracte cu statul. Cum este BobbyD, portavocea propagandei "antisistem", plătit din bani publici

Compania Națională de Investiții (CNI) i-a plătit 26.000 de euro, în doi ani, conspiraționistului Bogdan Dumitru, cunoscut ca BobbyD, fost angajat la stat și influencer preferat al „suveraniștilor". Banii ar fi fost transferați prin achiziții directe, care au continuat și după ce derapajele influencerului au devenit celebre.

În total, CNI a făcut cinci achiziții de la firmele lui Dumitru, în valoare totală de 51 de mii de euro, din care au fost facturați și plătiți 26 de mii de euro, susține compania de stat. În paralel, Dumitru și soția lui erau angajați ai administrației locale din Constanța. Declarațiile de avere ale soției sale menționează doar o parte din sumele care au intrat în conturile firmelor deținute de Bogdan Dumitru.

Aproape de finalul anului 2022, Dumitru devenea practic fotograful oficial al CNI. Pentru un tarif lunar de 10.000 de lei, firma lui, Claboo Media, se angaja să participe în fiecare lună la două evenimente organizate de compania de stat, conform informațiilor publicate în SEAP. SRL-ul avea un singur salariat, număr pe care nu l-a depășit niciodată.

În decembrie 2023, povestea se repetă. Tot fără licitație, firmei i se atribuie un alt contract, tot cu durata de 12 luni, cu valoare totală identică: 120.000 de lei, fără TVA. CNI nu a avut nevoie decât de două ore ca să decidă cui dă contractul, conform informațiilor publicate în SEAP.

Achizițiile CNI de la Claboo Media au continuat și după ce devenise clar că tiktoker-ul răspândește conspirații, retorică rusă și mesaje pro-Putin. La începutul acestui an, când războiul hibrid declanșat de Rusia era deja documentat atât de instituții publice, cât și de organizații civice, Bogdan Dumitru îl susținea energic pe Călin Georgescu, candidatul pro-rus cu discurs legionar, numit de agenția oficială de presă a Kremlinului ca fiind "aliniat Rusiei".

CNI, care susține că se delimitează de orice discurs care contravine valorilor europene, a continuat să-l aleagă pe BobbyD pentru servicii fotografice, inclusiv prin achiziții de la o firmă nou înființată de influencer, apărute în SEAP.

În ianuarie 2025, Bogdan Dumitru depusese actele pentru înființarea altei firme, Aimedia SRL, cu același obiect de activitate. Imediat, CNI publică în SEAP două achiziții de la entitatea nou înființată: servicii fotografice în valoare de 5.000 de lei lunar, timp de două luni.

Oficial, CNI "se delimitează ferm de orice formă de discurs care contravine principiilor democratice, valorilor europene sau normelor constituționale", dar datele din SEAP arată altceva în relația contractuală cu Dumitru, care susține că "UE vrea să ne distrugă valorile". Context.ro a întrebat Compania Națională de Investiții câți bani a achitat în total către Claboo și Aimedia, dar și de ce l-au ales pe Dumitru ca partener, inclusiv după ce activitatea lui online pro-rusă și conspiraționistă devenise de notorietate.

"În ceea ce privește cele două societăți menționate (Claboo Media și Aimedia n.r.), în cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP) nu figurează certificate constatatoare negative, iar în evidența Oficiului Național al Registrului Comerțului nu există informații care să ridice suspiciuni cu privire la reprezentanții legali ai acestora. Referitor la opiniile exprimate de persoane fizice asociate acestor entități, dorim să precizăm că CNI se delimitează ferm de orice formă de discurs care contravine principiilor democratice, valorilor europene sau normelor constituționale", se arată în răspunsul semnat de directoarea CNI, Manuela Pătrășcoiu.

Trecutul lui BobbyD este legat și de politicieni: firma sa a fost plătită de doi parlamentari PSD și abonată la contracte cu instituții din subordinea Primăriei și Consiliului Județean Constanța. Contactat de reporterii Context.ro, BobbyD a negat că ar fi încasat atâția bani. "M-a luat cu călduri. De unde dracu' atâția bani? (...) Au fost, cred că maxim vreo 5-6 plecări. Maxim. 5-6 ori 4.500 de lei. Sunt sume mici", spune influencerul.