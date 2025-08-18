Regimul neo-marxist de la Bucuresti introduce controlul total asupra mobilitatii cetatenilor care vor mai si plati pentru a fi urmariti non-stop!
Postat la: 18.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Pentru cine nu credea pana acum si-si inchipuia ca in Romanie e o mare democratie europeana, credem ca dupa ce va citi cele pregatite si puse in aplicare de guvernarea Bolojan isi va da oricine seama ca tara se indreapta spre o dictatura neomarxistă fix in termenii prevazuti de Klaus Schwab la acea vreme cand conducea Forumul Economic Mondial și, fireste, considerat o teorie a conspiratiei
Practic, prin PNRR, România implementeaza prin CNAIR din acest an si va raporta pana in iunie 2026 finalizare lurarii catre Ministerul Transporturilor pentru noul sistem electronic de tarifare rutiera - Lot 1, prin care se efectueaza un control total al mobilității tuturor cetățenilor după modelul chinezesc, fireste, cetatenii urmand sa plateasca tarife diferentiale pentru circulatia asa-zis libera pe teritoriul tarii. Autoritatile vor sti in orice moment unde se afla cetateanul patriei neo-marxiste.
Sistemul electronic de tarifare rutieră va asigura:
- identificarea, în permanență, a traseului urmat de un vehicul pe rețeaua de drumuri naționale (prin intermediul unui echipament de bord - OBE sau prin intermediul unei aplicații destinată sistemelor de operare a telefoanelor mobile, conectate la satelit/rețele de comunicații mobile) sau în baza unei declarații a utilizatorului - tichet de rută în format electronic);
- stabilirea în mod automat a tarifului datorat în funcție de distanța parcursă cu acest vehicul pe categorii de drum și de caracteristicile vehiculului (MTMA, nr. de axe);
- virarea tarifului datorat de utilizator în contul CNAIR;
- interoperabilitatea cu sistemele de tarifare rutieră electronică din statele membre ale UE și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere.
Obiectivele specifice al proiectului:
- livrarea de echipamente hardware în două centre de date (site principal - CESTRIN și site secundar, aparținând STS - Brașov);
- instalarea și configurarea echipamentelor hardware în ambele centre de date;
- livrarea de componente software;
- instalarea componentelor software în ambele centre de date;
- analiza, proiectarea si dezvoltarea de module software specifice proiectului;
- migrarea datelor din vechiul sistem de tarifare (SIEGMCR) pe noul sistem de tarifare;
- asigurarea suportului tehnic pentru o durata de 5 ani pentru toate componentele sistemului.
După finalizarea procesului de evaluare a ofertelor, CNAIR a comunicat rezultatul procedurii de atribuire a contractului pentru „SERVICII DE DEZVOLTARE ŞI IMPLEMENTARE A SOLUŢIEI INFORMATICE, INCLUSIV FURNIZAREA DE ECHIPAMENTE ŞI SOFTWARE DE BAZĂ" în cadrul proiectului „SISTEM ELECTRONIC DE TARIFARE RUTIERĂ" - Lot 1 - „Sistem informatic centralizat".
Ofertantul desemnat câștigător pentru implementarea sistemului este VODAFONE ROMANIA SA cu prețul de 224.496.146 lei, fără TVA. Sursa de finanțare este PNRR. Durata de prestare a serviciilor de dezvoltare şi implementare a soluţiei informatice este de 24 luni, având ca termen intermediar obligatoriu data de 01.01.2026 pentru finalizarea activității de „punere în producție a modulelor tarifare per kilometru (servicii web, aplicație mobilă, portal)".
