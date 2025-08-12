Cumetria de la Hidroelectrica: Ministrul Energiei a cerut numirea finului și șefului său de cabinet într-o funcție de conducere

Acționarii Hidroelectrica se vor întruni pe 8 septembrie pentru a numi un nou membru în Consiliul de Supraveghere al companiei. Ministerul Energiei a trimis deja o „listă de propuneri", care conține un singur nume: Ioan Alin Demian. Acesta este directorul de cabinet al ministrului Energiei, Bogdan Gruia Ivan (PSD).

Ziarul Bistrițeanul scrie că Ioan Alin Demian este nu doar șef de cabinet, ci și finul ministrului, din 2017. Potrivit CV-ului a deținut mai multe funcții la stat, în special la nivel local. Demian a venit la București în 2024, ajungând consilierul lui Bogdan Ivan, când acesta era ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării. Demian a fost consilier în perioada februarie 2024 - decembrie 2024, iar din ianuarie 2025 până în iunie 2025 a fost numit șef de cabinet. Ulterior, Demian l-a urmat pe Bogdan Ivan la Minuisterul Energiei, ocupând din iunie funcția de director de cabinet. Ministerul Energiei deține 80% din Hidroelectrica. Demian urmează să fie numit pe mandat provizoriu.

Hidroelectrica este una dintre companiile energetice care trebuie să treacă printr-un proces transparent de selecție a noi membri în Consiliul de Supraveghere, până în noiembrie 2025, pentru ca România să deblocheze plata a peste 240 milioane de euro din PNRR. În caz contrar, acești bani vor fi pierduți definitiv. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Hidroelectrica, indemnizația unui membru în Consiliul de Supraveghere este între 11.642 lei și 13.350 lei lunar.

Până să fie adus la București de Bogdan Ivan, Demian a fost administrator public al comunei Coșbuc, din județul Bistrița - Năsăud. În perioada 2016-2020, a fost viceprimarul Comunei Coșbuc. De asemenea, în 2020 a fost ales consilier județean Bistrița - Năsăud. Timp de un an, octombrie 2014-octombrie 2015, a fost consilierul europarlamentarului Victor Negrescu, în relația cu presa și socitatea civilă din Bistrița-Năsăud. A terminat Facultatea de Științe Economice a Universității Babeș -Bolyai din Cluj - Napoca. În CV a trecut și un master în Management Financiar, la Universitatea Ecologică din București.

Într-un răspuns la solicitarea HotNews, Ministerul Energiei a răspuns că „nominalizarea este pentru un mandat strict limitat la 2 luni și este o procedură standard pentru a asigura interimatul în funcționarea CS al societății până la finalizarea tuturor procedurilor de numire definitivă a 3 membri în Consiliul de Supraveghere". ntrebat ce îl recomandă pentru funcția de la Hidroelectrica pe Alin Demian, Ministerul Energiei a răspuns că „are o carieră solidă în administrație, care îi atestă competențele necesare pentru a ocupa funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica".

„Are o experiență de peste 10 ani în sectorul privat și în cel public, unde a îndeplinit sarcini cu mare responsabilitate în fața comunității", mai precizează Ministerul Energiei. Acesta a mai transmis că Hideoelectrica a demarat procedura de ocupare a 3 posturi de membru în Consiliul de Supraveghere în luna iulie, termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură fiind 01 septembrie 2025, ora 16:00. Ulterior, procedura prevede analiza dosarelor și parcurgerea tuturor pașilor de evaluare a candidaților înscriși (criterii de selecție, interviu etc.).