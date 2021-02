O farmacistă din Târgu Mureş e favorita lui Vlad Voiculescu pentru o funcţie-cheie din Ministerul Sănătăţii

Florian Tudor, cunoscut drept "Rechinul", i-a cerut presedintelui Mexicului sa aiba grija de baiatul lui, in cazul in care o sa fie asasinat. Interlopul este acuzat de fraude informatice cu carduri de peste un miliard de euro. Gruparea pe care o conduce este acuzata si de alte infractiuni. In ancheta sunt implicati FBI-ul, autoritatile din Mexic si Politia Romana.