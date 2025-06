O ilegalitate imensa la AMEPIP: Cu o depăsire a termenului de doua luni, incompetentul Cătălin Hojda e (re)numit la conducerea interimară in ciuda Comisiei Europene

Premierul interimar al României, Cătălin Predoiu, profita de haosul din tară si de faptul ca atentia opiniei publice e centrata pe negocierile de la Cotroceni legat de noile taxe si impozite si face o numire "pe sest".

Il (re)pune in fruntea Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) pe super-controversatul Cătălin Hojda, care - atentie - desi apare ca e numit vicepresedinte interimar, are in realitate puteri de presedinte al agentiei. Prin decizia actuala se prelungeste interimatul lui Hojda, inceput la 21 octombrie 2024.

Putem constata ca termenul de prelunguire al interimatului a fost depasit, desi decizia anterioara a lui Marcel Ciolacu prevedea concret ca nu pot fi depasite 6 luni. Asadar, Hojda a condus ilegal AMEPIP timp de doua luni. Iar prelungirea interimatului sau, din acest punct de vedere este la fel de ilegala. Ca si faptul ca este in acelasi timp si presedinte interimar, dar si vicepresedinte interimar. In mod normal, trebuia numit un presedinte plin si doi vicepresedinti cu puteri depline. Nu mai vorbimde faptul ca si acela care l-a numit, Catalin predoiu, este la randul sau un interimar.

Ciprian Hojda și Victor Moraru, doi dintre cei trei șefi care și-au dat demisia în luna iulie de la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), în urma problemelor semnalate de Comisia Europeană, au fost numiți ca șefi interimari în această agenție, prin decizii emise joi de premierul Marcel Ciolacu. Amintim că în luna iulie 2024, toată conducerea AMEPIP, respectiv președintele Mihai Precup și vicepreședinții Ciprian Hojda și Victor Moraru au demisionat în urma neregulilor semnalate de Comisia Europeană.

Invocând faptul că procesul de selecție pentru o nouă conducere implică mai multe etape și poate dura câteva luni, Guvernul a aprobat luni, 9 septembrie, o ordonanță de urgență pentru asigurarea conducerii interimare la această agenție. Astfel, premierul Marcel Ciolacu poate numi președintele și vicepreședinții interimari, până la data numirii conducerii rezultate din procesul de selecție, dar nu mai mult de 6 luni.

Guvernul a mai anunțat la acel moment că fostul președințe AMEPIP și unul dintre vicepreședinți au fost eliberați din funcție, la cerere, în timp ce pentru al doilea vicepreședinte s-a dispus eliberarea, însă este în perioada de preaviz, potrivit Codului Muncii, perioadă în care exercită atribuțiile de președinte al Agenției.

Luni, 9 septembrie 2024, înainte de ședința de Guvern, Adrian Câciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a oferit câteva explicații legate de situația de la AMEPIP. „Conducerea s-a retras, se reia procedura, nu mai este niciun semn de întrebare. Au fost niște erori, dacă vreți, neintenționate pentru că nu avem o legislație foarte explicită. Se ține cont de observațiile Comisiei Europpene, procedura se reia și se va face astfel încat să nu se mai întâmple astfel de interpretări", a declarat Adrian Câciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Președintele AMEPIP Mihai Precup, vicepreședinții Ciprian Hojda și Victor Moraru și-au înaintat demisiile în data de 16 iulie, motivul menționat de Executiv fiind acela de „a menține relația de credibilitate între Guvernul României și instituțiile europene, cât și pentru a nu exista vreun risc cu privire la aprobarea cererii de plată numărul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliență de către Comisia Europeană.

Demisiile au venit după ce a apărut in presa o scrisoare de observații a Comisiei Europene, care atenționa asupra unor nereguli la procesul de numire a conducerii AMEPIP. Victor Moraru a participat la selecția membrilor comisiei care ulterior urma să îl numească în funcția de vicepreședinte AMEPIP, ceea ce duce la incompatibilitate și conflict de interese. Astfel, înainte să fie ales vicepreședinte AMEPIP, Moraru era director în cadrul Secretariatului General al Guvernului. În această calitate, el a prezidat comisia de selecție a celor doi reprezentanți ai mediului academic, parte a comisiei de experți independenți (cinci persoane în total) pentru selectarea președintelui și a vicepreședinților AMEPIP.

Documentele prezentate ca probe pentru selecția reprezentanților mediului academic sunt semnate și certificate de către Moraru, în calitatea sa de președinte al comisiei de selecție. „În acest context, implicarea unuia dintre candidați în procesul de numire a celor doi reprezentanți ai mediului academic în comisia de selecție însărcinată cu evaluarea propriei candidaturi și numiri ulterioare în funcția de vicepreședinte al AMEPIP nu este conformă cu un proces competitiv, bazat pe merit și pe criterii de numire transparente. Pe baza informațiilor primite, se pare că procesul de selecție nu conține o procedură de evitare a posibilelor incompatibilități sau situații de conflict de interese", se arată în scrisoarea de observații transmisă de Comisia Europeană. În plus, niciunul dintre cei trei șefi ai AMEPIP, Mihai Precup, Victor Moraru și Ciprian Hojda, nu ar deține experiența solicitată pentru a ocupa un astfel de post, potrivit informațiilor obținute atunci de Economedia.

Iata decizia lui catalin Predoiu:

"Decizia Guvernului privind numirea domnului Ciprian Cătălin Hojda în funcţia de vicepreşedinte interimar al Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 42 alin. (34) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul interimar emite prezenta decizie.

Art.1 - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ciprian Cătălin Hojda se numeşte în funcţia de vicepreşedinte interimar al Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice până la data numirii conducerii instituţiei ca urmare a derulării procesului de selecţie, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

Art.2 - Începând cu data prevăzută la art.1, domnul Ciprian Cătălin Hojda, vicepreşedinte interimar, exercită atribuţiile de preşedinte interimar al Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice.

Prim-ministru interimar

Cătălin Predoiu

Secretar General al Guvernului

Cristina Trăilă"