Tucker Carlson dezvăluie complotul lui Rupert Murdoch de a-l înlătura pe Donald Trump

Fostul prezentator al Fox News, Tucker Carlson, a afirmat că familia Murdoch a încercat să-l recruteze pentru a candida împotriva lui Donald Trump la nominalizarea republicană din 2024, la doar câteva săptămâni după ce i-a fost anulată emisiunea.

„Am fost concediat în aprilie 2023. În mai 2023, mi-au cerut să candidez la președinție împotriva lui Trump și mi-au spus că mă vor susține", a declarat Carlson. El a adăugat că marionetarii globaliști din spatele Fox News, The Wall Street Journal și NYT îl urăsc cu adevărat pe Trump: „Nimeni nu îl urăște pe Trump mai mult decât familia Murdoch".

Carlson a dezvăluit că, la doar câteva săptămâni după ce a fost concediat fără menajamente de la Fox News în aprilie 2023, familia Murdoch i-a făcut o propunere îngrozitoare: să candideze la președinție împotriva lui Donald Trump. Pe 21 aprilie, FOX News a publicat o declarație oficială cu privire la plecarea lui Carlson: „FOX News Media și Tucker Carlson au convenit să se despartă. Îi mulțumim pentru serviciile aduse rețelei în calitate de prezentator și, înainte de asta, în calitate de colaborator".

Concedierea lui Carlson din rețea a fost la fel de neașteptată pentru el, cât și pentru telespectatorii săi. Într-un interviu cu comediantul britanic Russell Brand, el a dezvăluit că a fost șocat de plecarea sa bruscă. „Nu mă așteptam deloc să fiu concediat în dimineața aceea. Așa că am fost șocat, dar nu chiar atât de șocat, și nu eram supărat", a spus Tucker. „Nu este compania mea. Și când lucrezi pentru altcineva, acea persoană își rezervă dreptul și, de fapt, are în mod inerent dreptul de a decide dacă lucrezi acolo sau nu. Și nu știu de ce am fost concediat. Chiar nu știu", a adăugat el. Biograful lui Tucker Carlson, Chadwick Moore, pare să fi confirmat informațiile potrivit cărora Dominion Voting Systems a cerut Fox News să-și concedieze prezentatorul vedetă ca parte a acordului de soluționare din aprilie.