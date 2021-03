Vanity Fair: Povestea jafului cartilor rare din Londra furate de o banda de romani si gasite intr-un subsol din Piatra-Neamt

Un numar de 240 de carti rare, cu o valoare de peste 3,3 milioane de dolari, furate de o banda de hoti romani dintr-un depozit din Londra au fost gasite in toamna anului trecut intr-un subsol din Piatra Neamt. Ele au fost returnate proprietarilor, iar intreaga poveste a acestui caz spectaculos a fost publicata de revista Vanity Fair.

Jaful a fost comis in noaptea de 29 spre 30 ianuarie 2017. Nu mai putin de 240 carti rare au fost furate de o banda de romani dintr-un depozit de langa aeroportul Heathrow din Londra. Cartile apartin unor comercianti specializati si care au fost aduse din Italia si Germania, erau depozitate inainte de a fi transportate la un targ de carte din Statele Unite. Printre exemplarele furate se numarau lucrari foarte valoroase ale lui Galileo Galilei, Isaac Newton ori Leonardo da Vinci, precum si o editie din 1569 a "Divinei Comedii" a lui Dante. Dupa mai bine de trei ani de anchete, volumele de patrimoniu universal au fost inapoiate proprietarilor straini, insa unele dintre volume au avut de suferit pentru ca au stat trei ani in subsolul unui garaj din Neamt.

Intreaga operatiune a fost povestita de anchetatori in revista Vanity Fair. "Imposibil", a exclamat David Ward, seful Politiei Metropolitane din Londra, cand si-a ridicat privirea. La vreo 50 de metri deasupra lui se deschidea o gaura prin iluminator. Putea auzi avioanele care zburau deasupra depozitului. La picioarele lui Ward zaceau trei containere de otel, goale. Cutiile fusesera pline de carti si nu orice carti. Lipseau in total 240 de carti extrem de rare, incusiv versiuni timpurii ale unora dintre cele mai semnificative lucrari tiparite din istoria europeana. Cea mai valoroasa carte disparuta era o editie latina din 1566 a Revolutiilor sferelor ceresti, de Copernic, in care isi prezinta teoria schimbatoare a lumii ca Pamantul si celelalte planete se invart in jurul soarelui.

Numai acea copie avea un pret de 293.000 dolari. Impreuna, cartile lipsa - furate in noaptea de 29 ianuarie 2017, pana la inceputul zilei urmatoare - au fost evaluate la peste 3,4 milioane de dolari. Avand in vedere semnificatia lor istorica unica si faptul ca multe contineau note scrise de mana de catre proprietarii din trecut, majoritatea erau de neinlocuit, mai arata prestigioasa publicatie americana. Seful Scotland Yard era uluit: "Nu tinea minte sa fi auzit de un jaf asemanator. Hotii se catarasera pe cladire, taiasera o bucata din acoperis si coborasera in depozit fara sa declanseze alarmele sau sa fie zariti de camerele de supraveghere. Banditii au stat nu mai putin de cinci ore in depozit selectand cartile cele mai rare".

Cartile furate apartineau unor colectionari de volume rare: doi din Italia si unul din Germania. Cartile urmau sa fie prezentate la o expozitie din Los Angeles. In scurt timp de la jaful din 29 ianuarie 2017, cartile au inceput sa fie scoase din Marea Britanie de catre hoti. Politia Metropolitana din Londra l-a desemnat pe detectivul Andy Durham sa coordoneze cazul. La trei saptamani dupa jaf, procuroarea DIICOT Alina Albu a fost sunata de o persoana, a carei identitate o protejeaza, care i-a povestit despre jaf si conexiuni. "Initial am crezut ca glumeste", povesteste Alina Albu jurnalistilor americani. Abia cand apelantul a inceput sai povesteasca despre trei romani despre care pretindea ca ar fi in spatele jafului, folosindu-le poreclele: "Cristi Huiduma", "Tizu" si "Blondie", a inceput sa il ia in serios.

Si-a amintit de "Cristi Huiduma" ca fusese implicat intr-un caz notoriu de crima organizata pe care il investigase. In aceeasi dupa-amiaza, l-a sunat pe Tiberius Manea, seful departamentului de investigare a crimelor organizate in cadrul Politiei Romane. "Scopul meu era sa recuperez cartile. Am devenit cumva obsedat de acest lucru", le-a spus Tiberius Manea jurnalistilor de la Vanity Fair. Acesta a luat legatura cu David Ward de la Scotland Yard. Dupa ce a urmarit peste 70 de ore de inregistrari video de pe drumurile din jurul depozitului, acesta din urma a vazut un Renault albastru hatchback parcand pe 29 ianuarie 2017, la ora 21, langa drumul adiacent depozitului.

Din masina au iesit trei barbati. Doi dintre ei s-au catarat pe cladire. Iar dupa cinci ore si 15 minte, la ora 2:50 dimineata, au plecat din depozit. Cu ajutorul camerelor de supraveghere, masina a fost identificata dupa numerele de inmatriculare, fiind insa gasita abandonata in sudul Londrei. Si desi actele erau falsificate, in baza de date aparea ca proprietar un roman traind in Marea Britanie. Numai ca acesta nu a fost gasit in bazele de date ale Scotland Yard. Anchetatorii au inceput sa il supravegheze sub acoperire pe "Cristi Huiduma", al carui nume real este Gavril Popinciuc. DIICOT il cunostea pe Popinciuc atunci cand investigase un caz legat de Ioan Clamparu, unul dintre cei mai cunoscuti interlopi din Romania, ce fusese ani in sir pe lista persoanelor cautate de Interpol si care a fost arestat in 2011.

Se pare ca Popinciuc era lider intr-o retea transnationala de trafic cu tigari de contrabanda. In 2015, acesta primise o condamnare cu suspendare pentru evaziune fiscala. El ar fi finantat jaful facut la depozitul din Londra si tot el a selectat echipa. Conform procurorului DIICOT, Popinciuc a facut echipa cu un alt roman, Cristian Ungureanu. Cei doi si locotenentii lor au creat un grup ce trimite mici echipe sa comita jafuri doar in afara Romaniei, banuind ca detectivii straini nu ii vor identifica. Popinciuc a apelat si la romani care locuiau in Marea Britanie.

Pe 28 martie 2017, la un raid al politistilor romani in nord-estul Romaniei, un camion a fost oprit. Narcis Popescu, soferul, avea laptopuri si smartphone-uri cu el si pretindea ca le-a cumparat din Anglia. I s-a cerut sa prezinte o chitanta si a aratat-o. Numai ca politistii identificasera deja produsele dupa numerele de serie si descoperisera ca proveneau dintr-un furt comis la un depozit in Anglia cu doua saptamani inainte. Iar ulterior dovezile au inceput sa se stranga. Analistii au prelevat probe ADN de pe un levier lasat la depozitul de unde fusesera furate cartile de milioane de euro, identificandu-l pe Daniel David. Probele ADN descoperite pe Renault-ul folosit la jaful cartilor foarte rare s-au dovedit a fi cele ale lui Narcis Popescu.

Identitatile celorlalti doi participanti la jaf - Victor Opariuc ("Blondie") si Daniel David (Tizu) au rezultat din urmarirea miscarilor altor membri ai grupului infractional. Folosind interceptarile telefonice si datele zborurilor, Scotland Yard a retrasat miscarile trio-ului care a comis jaful. Pe 27 ianuarie 2017, Opariuc si David au zburat de la Iasi la Londra. Au mers cu Renault-ul lui Popescu in sudul Londrei, unde au stat pana in seara zilei de 29 ianuarie 2017, cand au comis jaful. Interceptarile au aratat ca dupa ce a intrat in depozit, Opariuc l-a sunat de mai multe ori pe Cristian Ungureanu, care ajunsese la Londra cu o zi inainte. Iar acesta din urma l-a contactat pe Popinciuc.

Investigatorii au descoperit ulterior ca pe 5 februarie 2017, Ungureanu si Marian Mamaliga au trecut cu un camion cu cartile furate prin Eurotunel. In mai putin de un an, Alina Albu si Tiberius Manea cunosteau identitatile intregii retele de hoti. Numai ca era nevoie si de probe certe. In plus, exista teama ca hotii ar fi putut arde cartile inainte sa fie prinsi. Pe parcursul anului 2017 si in 2018, aceeasi retea de hoti a mai jefuit inca 12 depozite din Anglia, pagubele totale ajungand la aproximativ cinci milioane de dolari. In cele din urma, la 25 iunie 2019, la aproape doi ani si jumatate dupa ce cartile rare au fost furate, a venit ceea ce anchetatorii au numit Ziua Z.

S-au adunat la un centru de comanda de inalta tehnologie din cadrul sediului central al Europol, reprezentanti ai echipei comune de ancheta, precum si oficiali ai Europol si ai organismului de coordonare judiciara al Europei, Eurojust. Inainte de ivirea zorilor, peste 150 de politisti si procurori s-au aventurat simultan pentru a perchezitiona 45 de case si alte locuri din Anglia, Italia, Germania si Romania. Pana la sfarsitul zilei urmatoare, Popinciuc, Opariuc, David, Mamaliga si Popescu, impreuna cu alti trei membri ai bandelor, au fost condusi in catuse in Romania; Ilie Ungureanu a fost arestat in Germania; Marian Albu si alti doi presupusi asociati au fost luati in Anglia. Cristian Ungureanu a fost arestat la Torino, Italia, in ianuarie 2020. Barbatii au fost adusi in Anglia pentru proces. Toti au pledat nevinovati. Dar cartile inca nu fusesera gasite.

Procesul a inceput pe 20 februarie 2020, la Kingston Crown Court. Albu, Manea si echipa lor au venit la Londra. Ward si Manea trebuiau sa fie chemati sa depuna marturie. Niciunul dintre inculpati nu a fost dispus sau obligat sa depuna marturie. In prezentarea sa de deschidere in fata instantei, procurorul Catherine Farrelly i-a acuzat pe inculpati ca au sustras cartile rare pentru profit. Apoi, brusc, procesul s-a oprit - din cauza pandemiei. Pentru a avea loc, in noile conditii de siguranta, cei 13 inculpati si aproximativ 25 de avocati, precum si interpreti, martori, procurori, judecator, juriu, gardieni, personalul instantei si presa, ar fi fost necesara o sala de judecata de marimea unei arene.

Barbatii au fost trimisi la inchisoare pentru a astepta momentul in care s-ar putea intoarce in instanta. Atunci la sugestia avocatilor, toti barbatii, cu exceptia unuia, au decis sa pledeze vinovati, mai degraba decat sa stea la inchisoare pe termen nelimitat. Procesul celui care spune ca este nevinovat urmeaza sa se reia luna aceasta si ar putea dezvalui detalii despre operatiunile bandei care inca nu au iesit la iveala. Inspectorul englez care a condus ancheta, a povestit despre momentul in care proprietarul unora dintre carti a reintrat in posesia acestora: "Momentul in care una dintre victime - Alessandro Bado - a privit cartile din biblioteca si, odata ce a vazut starea unora dintre ele, de care era atasat emotional, era atat de fericit si a spus cu mare pofta: In seara asta bem ca leii!" se arata in comunicatul Politiei londoneze. Hotii de carti din Londra fost denumiti de presa britanica "Banda Misiune Imposibila" datorita tehnicii folosite in timpul jafului, ce aminteste de filmul "Misiune: Imposibila" din 1996, care il prezinta pe actorul Tom Cruise coborand pe o franghie in interiorul unui seif.