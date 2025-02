BBC: Ucraina a primit un ultimatum. Rusia obține de la Trump mai tot ce își dorește

Un singur apel telefonic nu va pune capăt magic războiului din Ucraina. Discuțiile pot începe acum. Nu este clar când și cum vor ajunge exact. Dar președintele Vladimir Putin a obținut deja o victorie diplomatică pur și simplu ținând această conversație telefonică, relatează BBC.

La urma urmei, în urmă cu trei ani a fost în sălbăticia politică. Decizia lui Putin de a lansa o invazie pe scară largă a Ucrainei îl transformase într-un paria. Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat în majoritate covârșitoare o rezoluție prin care condamna Rusia pentru „folosirea ilegală a forței împotriva Ucrainei". Rusia a fost lovită de mii de sancțiuni internaționale. În anul următor, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pentru liderul de la Kremlin.

Cât despre președintele Statelor Unite - atunci Joe Biden - nu a lăsat nicio îndoială despre ceea ce credea despre omologul său rus, condamnându-l pe Putin drept un „dictator ucigaș" și „un bătăuș pur". După ce Rusia și-a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, nu au mai existat convorbiri telefonice între Putin și Biden. O schimbare de președinte a adus o schimbare de stil, o schimbare de limbă - și o abordare total diferită a SUA față de Rusia.

Trump spune că vrea „să lucreze împreună, foarte strâns" cu Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina. El speră că vor „vizita națiunile celuilalt". În mod clar, la fel și Vladimir Putin, care l-a invitat pe Trump la Moscova. Dacă această vizită va continua, va semnifica o schimbare majoră în relațiile dintre SUA și Rusia. Un președinte american nu a vizitat Rusia de mai bine de un deceniu.

În multe privințe, Putin a obținut deja ceea ce își dorește - șansa de a negocia direct cu Statele Unite în privința Ucrainei, eventual peste capul Kievului și al Europei - precum și oportunitatea de a se pune pe primul loc al politicii internaționale. Oficialii ruși susțin că Moscova este pregătită pentru discuții, dar se referă întotdeauna la așa-numita propunere de pace a lui Putin din iunie 2024, care se citește mai mult ca un ultimatum.

Conform acestui plan, Rusia ar putea menține tot teritoriul ucrainean pe care l-a acaparat, plus un teren încă sub control ucrainean. În plus, Ucrainei nu ar avea voie să adere la NATO și sancțiunile occidentale împotriva Rusiei ar fi abandonate. După cum a spus un ziar rus la începutul acestei săptămâni: „Rusia este pregătită pentru discuții. Dar în condițiile ei. „Dacă renunți la limbajul diplomatic, în esență asta se numește ultimatum".