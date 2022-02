Care spune Garry Kasparov că ar fi marea slăbiciune a lui Putin: „Lumea liberă poate folosi asta, dacă dorește"

Rus de origine armeană-evreiască, Garry Kasparov (58 de ani), fost campion mondial la șah și președintele Fundației pentru Drepturile Omului, condamnă Rusia într-o serie de postări pe Twitter și face mai multe recomandări conducătorilor lumii.

Vladimir Putin, președintele Rusiei, a ordonat în zori atacul armat asupra Ucrainei. Un opozant al regimului Putin, Garry Kasparov s-a retras din viața politică din Rusia în 2013 și s-a autoexilat în New York. Kasparov vorbea încă din 2015 despre situația conflictuală Rusia - Ucraina în cartea sa: „Vine iarna. De ce trebuie opriți Vladimir Putin și inamicii lumii libere". Astăzi, pe twitter, a reluat sfaturile. „Ok, după ce ani de zile avertismentele mele au fost ignorate, azi am auzit doar: «Gari, ai avut dreptate!». Voi repeta ce am spus atunci. Iată recomandările mele:

Sprijiniți militar Ucraina, imediat. Prin arme, informații, tehnologie. Mașina de război a lui Putin trebuie falimentată. Înghețați finanțele Rusiei și ale aliaților ei. Scoateți Rusia din fiecare instituție financiară și internațională!

Retrageți toți ambasadorii din Rusia. Nu mai e loc de vorbit. Noul mesaj unificat este: «Opriți-vă sau veți fi izolați definitiv».

Interziceți toate elementele mașinii de propagandă globală a lui Putin. Nu-l mai ajutați pe dictator să răspândească minciuni și ură.

Demascați și acționați împotriva lacheilor lui Putin! Dacă Schröder (n.r. - om politic german) și oamenii lui continuă să lucreze pentru Putin, aduceți acuzații!

Înlocuiți petrolul și gazul rusesc. Presiune pe OPEC (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol), creșteți producția. Nu poți salva planeta dacă nu salvezi oamenii de pe ea.

Recunoașteți că vor exista costuri, sacrificii. Am așteptat mult, prețul este mare, dar va crește de-acum înainte. E timpul să luptați"

Apoi, Kasparov a mai adăugat un sfat: „Călcâiul lui Ahile al lui Putin este faptul că el și clica lui își țin banii în lumea liberă, pe care spun că o disprețuiesc. Așa au ajuns să răspândească corupția, dar au oferit și o armă împotriva lor - dacă suntem dispuși să o folosim".