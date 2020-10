China creste numarul persoanelor injectate cu vaccinurile experimentale anti-COVID. Niciun medicament nu este aprobat pentru uz public

China creste rapid numarul persoanelor care sunt injectate cu vaccinurile sale experimentale, un oras oferind un vaccin populatiei, in timp ce o companie de biotehnologie ofera un altul gratuit studentilor care pleaca in strainatate, potrivit CNBC.

Orasul Jiaxing, situat la sud de Shanghai, ofera un vaccin in curs de dezvoltare de catre compania Sinovac. Grupurile cu risc ridicat, inclusiv persoanele care sunt "responsabile de operatiunile de baza ale orasului", vor avea prioritate, dar se pot inscrie si rezidentii care au nevoie urgenta sa fie vaccinate. Vaccinul se afla in etapa finala a studiilor clinice, dar nu a fost inca aprobat. Autoritatile orasului au declarat ca vaccinul este furnizat sub autorizatie de urgenta.

China National Biotech Group, o alta companie chineza de vaccinuri, ofera vaccinul gratuit studentilor care studiaza in strainatate in cadrul unei strategii despre care expertii in sanatate spun ca ridica probleme de siguranta si etice. Peste 168.000 de persoane s-au inscris pentru a primi vaccinul printr-un sondaj online si peste 91.000 sunt luate in considerare, a anuntat CNBG pe site-ul sau. Pagina respectiva a fost eliminata martea trecuta.

Companiile farmaceutice chineze au cinci vaccinuri in etapele finale ale studiilor clinice, dar niciunul nu este aprobat pentru uz public. Acestea participa la cursa globala pentru a dezvolta un vaccin care, daca va avea succes, va oferi industriei chineze in dezvoltare prestigiu si vanzari la nivel mondial. Inalti oficiali chinezi din domeniul sanatatii au promis un vaccin pentru populatie inainte de sfarsitul acestui an.

Vaccinul CNBG a fost administrat deja lucratorilor medicali si angajatilor companiilor chineze trimisi in strainatate, sub o autorizatie de urgenta pentru persoanele din categoriile cu risc ridicat. Vaccinul a fost administrat unor 350.000 de persoane in afara studiilor clinice, a declarat in septembrie un director executiv al companiei.

In studiile clinice au fost inrolate aproximativ 40.000 de persoane. "In prezent, se pare ca studentii chinezi care pleaca in strainatate au o dorinta puternica de a lua vaccinul", a declarat un angajat al CNBG unui ziar de stat, The Paper. Studentii din China, care urmeaza sa-si inceapa semestrele in strainatate, spun ca vor vaccinul deoarece sunt ingrijorati sa nu se imbolnaveasca.

"Este foarte periculos acolo, orasul in care studiem este o zona de pericol rosu", a spus o studenta care studiaza in Polonia si care si-a dat doar numele de familie, Ouyang. S-a inscris pentru vaccinul CNBG in septembrie, dar nu a primit inca un raspuns. "Cu totii ne dorim cu adevarat acest vaccin", a mai spus ea. O studenta care urmeaza sa mearga in Marea Britanie a declarat ca s-a inscris prin intermediul paginii online dupa ce colegii ei de clasa au spus ca au primit vaccinul.

Daca vaccinul functioneaza, ar putea ajuta la protejarea studentilor care merg in Europa sau Statele Unite, unde pandemia este inca in curs, au afirmat expertii medicali. Dar acestia au mai spus ca dezvoltatorii trebuie sa clarifice ca eficacitatea vaccinului nu este dovedita si sa tina evidenta a ceea ce se intampla cu oamenii care il primesc.

Daca vaccinul nu functioneaza, atunci "acest lucru ofera oamenilor un sentiment fals de securitate", a spus Sridhar Venkatapuram, specialist in bioetica la King's College London Global Health Institute.

Partidul Comunist Chinez a declarat in martie ca epidemia de coronavirus este sub control, dar a avertizat ca riscul unui nou focar este mare. Calatorii si vizitatorii cladirilor publice sunt inca verificati pentru semne de infectie. Cei care sosesc din strainatate trebuie sa stea in carantina timp de doua saptamani. Tara a raportat 4.634 de decese si 85.622 de cazuri confirmate.

Saptamana aceasta, 10 milioane de persoane au fost testate in portul Qingdao din estul Chinei, dupa ce au fost identificate 12 cazuri in weekendul trecut, a anuntat vineri guvernul. Aceste cazuri au aparut dupa o perioada de aproape doua luni fara transmiterea locala a virusului in China.