Cine este Boris Johnson, viitorul premier al Marii Britanii

Boris Johnson este viitorul premier al Marii Britanii. A reusit sa-si vada visul implinit, acela de a calca pe urmele idolului sau: Winston Churchill. Fiu de eurodeputat si absolvent al prestigioasei universitati din Oxford, Boris Johnson s-a nascut la New York, in Statele Unite, si a renuntat la cetatenia americana abia in 2016, cand se vedea deja premier al Marii Britanii.

„BoJo" s-a facut cunoscut initial ca jurnalist. Si deloc placut. A lucrat doar un an la primul sau loc de munca, la „The Times", unde a fost demis in 1988 din cauza faptului ca a inventat o declaratie despre viata personala a regelui Eduard al II-lea si a atribuit-o unui istoric. La 14 ani distanta, a recunoscut ca fost cea mai mare eroare a carierei sale de jurnalist: „Din toate greselile pe care le-am facut, cred ca aceasta a fost cea mai mare". Dupa concedierea de la „The Times", a colaborat timp cateva luni cu „Wolverhampton Express and Star", unde s-a remarcat cu articole indoielnice, in special despre situatia somerilor. S-a angajat apoi la „The Daily Telegraph" si a relatat ani buni de la Bruxelles pentru aceasta publicatie conservatoare. De acolo, a acuzat UE de toate relele, de la reglementari obcure pana la uneltirea de comploturi impotriva Marii Britanii. La sfarsitul anilor '90, a devenit redactor-sef la foarte conservatorul „The Spectator" si si-a facut intrarea in politica.

In 2001, a obtinut un mandat in Camera Comunelor pe listele Partidului Conservator, dar nu a renuntat la postul de la „The Spectator", asa cum a promis. Tot atunci a scos prima perla ca politician: „Daca veti vota pentru Tory, femeia voastra va avea sani mai mari si va veti creste sansele sa aveti un BMW". In noiembrie 2003, a fost ales vicepresedinte al Partidului Conservator. I s-a retras mandatul dupa numai un an, din cauza descoperirii unei relatii extraconjugale cu o colega din presa. Fost ministru al Afacerilor Externe si fost primar al Londrei, Boris Johnson s-a facut remarcat mai degraba prin gafe si insulte decat prin diplomatie. Barack Obama, Hillary Clinton, Recep Tayyip Erdogan sunt printre cei care au ajuns in colimatorul lui Boris Johnson. Boris Johnson l-a jignit pe liderul de la Casa Alba in timpul campaniei pentru referendum, dupa ce Barack Obama si-a exprimat sustinerea pentru ramanerea Marii Britanii in Uniunea Europeana. „Pe jumatate kenyan, presedintele Americii are o antipatie ancestrala fata de Imperiul britanic, al carui aparator fervent a fost Churchill", a afirmat fostul primar londonez. Candidata democrata la alegerile prezidentiale din SUA a fost asemanata cu o asistenta medicala sadica, in 2007. „Are parul vopsit blond, sta bosumflata si are o privire albastra de fier, de parca e o asistenta medicala sadica intr-un spital de boli mentale", a afirmat Boris Johnson, in urma cu 19 ani.

Boris Johnson a scris o poezie grosolana despre presedintele turc, dupa ce publicatia Spectator a organizat un concurs numit „Competitia de poezie pentru jignirea presedintelui Erdogan", ca reactie la eforturile liderului de la Ankara de a pune sub acuzare un comic german pentru un poem ofensiv. Johnson, fost editor al revistei Spectator, a fost cel care a castigat concursul si premiul de 1.000 de lire. In poemul sau, el l-a facut pe Recep Tayyip Erdogan „onanist" si a sugerat ca acesta a facut „sex cu o capra". Despre Donald Trump, Johnson i-a dat o replica dura dupa ce presedintele american a afirmat ca anumite zone din Londra sunt periculoase.„Singurul motiv pentru care nu as vizita anumite zone din New York este riscul de a-l intalni pe Donald Trump", a spus Johnson. Boris Johnson a scris, in 2008, cand era editor al publicatiei Spectator, ca persoanele de culoare au un IQ mai mic decat orientalii. In timpul campaniei pentru referendumul privind apartenenta Marii Britanii la blocul comunitar, Boris Johnson a declarat ca UE este o tentativa, prin alte mijloace, sa unifice Europa in acelasi fel ca Adolf Hitler.