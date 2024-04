Claudiu Manda si Dragoș Benea au ajuns de rasul publicatiei Politico

Politico mentionează ca în ceea ce privește numărul de voturi lipsă, europarlamentarul social-democrat român Claudiu Manda s-a clasat pe locul al doilea, lipsind 43,6% din voturile din plen. Manda, care este sotul Olgutei Vasilescu - primarul Craiovei -, a fost implicat într-un proces penal pentru acuzații de corupție în 2021, până când judecătorii au respins cauza în această primăvară.

De asemenea, eurodeputatul social-democrat român Adrian-Dragoș Benea are un dezgust total pentru elaborarea legilor (nu a lucrat la niciuna) și depunerea de întrebări scrise (două), dar și-a pus numele pe peste 140 de amendamente, inclusiv unul depus de el însuși. Ceea ce-l face campionul lenei absolute. Benea are activitate modesta, dar are o avere considerabilă.