Companiile chineze părăsesc Wall Street! Greii comerțului electronic Alibaba, JD.com și Pinduoduo nu vor să fie "verificate" de americani

"Sfârșitul poveștii de dragoste dintre Wall Street și companiile chineze" este titlul unui articol din revista Challenges. Cinci luni, atât a durat Didi Chuxing între momentul prezentării sale, la sfârșitul lunii iunie, și decizia de a părăsi New York-ul pentru Hong Kong, care va relua în curând listarea grupului care a pierdut, între timp, aproape două treimi din capitalizare (-63%).



Vineri, după acest anunț, greii comerțului electronic Alibaba, JD.com și Pinduoduo, toate cotate pe Wall Street, au fost evitate de investitori. Acțiunile Alibaba, care a deschis în forță balul mega-introducerilor chinezești la bursa de la New York în 2014, au scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimii aproape cinci ani, zvonindu-se că ar fi următorul candidat la plecare, după Didi.



Atunci de ce aceste plecări și îngrijorarea investitorilor? Pentru că "printr-o întâmplare de calendar, autoritatea americană de reglementare a piețelor financiare, SEC, anunțase joi că marile conturi ale companiilor străine cotate în Statele Unite ar trebui să poată fi obligatoriu auditate, sub sancțiunea de a fi delistate". Iar chinezii nu vor să fie "verificați" de americani!



"Într-un articol de opinie nesemnat publicat vineri în Global Times, un ziar apropiat de Partidul Comunist Chinez, noul regulament este acuzat că permite autorităților americane să "spioneze situația internă din China și să stocheze mari cantități de date sensibile colectate de companiile chineze". China nu vrea să accepte să joace după regulile capitalismului de tip american, care sunt foarte simplu de înțeles.



Wall Street și autoritățile americane au toată puterea de a reglementa, controla, monitoriza, spiona și chiar sancționa orice companie globală. Dacă nu acceptați acest lucru, atunci sunteți un dușman al SUA. China, care are o adevărată politică de independență, își va dezvolta, prin urmare, propria piață financiară, departe de ghearele ascuțite ale rechinilor finanțelor anglo-saxone. Va fi un proces lung și dificil, dar acesta este prețul pe care trebuie să-l plătim pentru .... suveranitate

Réseau International