Cum funcționează sistemul de interceptare a rachetelor "Iron Dome" din Israel ​VIDEO

Sistemul israelian de apărare antirachetă 'Iron Dome' este printre cele mai performante din lume și gradul de eficiență în interceptare este de 90%. Iron Dome a fost construit cu mult ajutor din partea SUA, dar este și o dovadă a capacităților tehnologice din sectorul militar israelian. În articol puteți vedea cum funcționează "Domul de Fier", care au fost costurile și care a fost contextul complicat ce a dus la instalarea sa.

Conflictul militar dintre Israel și Palestina a ajuns în a zecea zi și niciun armistițiu nu se anunță la orizont. Israelul a ucis luni un important comandant palestinian în lovituri aeriene despre care a spus că au vizat și tuneluri subterane folosite de organizația paramilitară palestiniană Hamas. Un rol esențial în apărarea israeliană îl are sistemul high-tech Iron Dome. Oficialii israelieni susțin că sistemul Domul de fier a salvat viețile a câtorva mii de civili datorită eficienței sale ridicate, de aproximativ 90%. În 2011, când sistemul a devenit operațional, s-a spus că ne aflăm în fața unui moment crucial în istoria conflictului israeliano-palestinian. Sistemul a mai fost folosit în anii trecuți, spre exemplu 2012 și 2014, dar niciodată în ritmul intens de acum.

Cum funcționează Iron Dome? Există radare și tehnologii super-avansate de tracking care urmăresc traiectoria proiectilelor care vin spre Israel și sistemul determină dacă pun în pericol zonele populate. Se măsoară viteza și direcția proiectilelor, iar dacă acestea pun în pericol așezări umane, sistemul trage rachete pentru a le intercepta, ideea fiind ca proiectilele periculoase să fie detonate în aer. Costul unei rachete interceptoare este 40.000 - 50.000 dolari, astfel că trebuie folosite judicios.

Iron Dome este un sistem de tip C-RAM (Counter rocket, artillery, and mortar) conceput să detecteze proiectilele neghidate, rachete de tip Katyusha, rachete de artilerie și mortiere. Pentru a fi mai eficient, sistemul interceptează doar rachetele care pun în pericol așezări umane, nu și pe acelea care vor ajunge să cadă în zone total nelocuite, cum ar fi în munți sau în deșert. Fiecare baterie de artilerie are propriul radar, propriul centru de comandă și control și lansatoare de rachete de interceptare Tamir. În prezent sunt active în Iron Dome 10 baterii, fiecare apărând un teritoriu de 155 kmp.

Raytheron, compania americană de apărare care produce 70% dintre componentele interceptoarelor spune că fiecare baterie are câte trei lansatoare ce pot avea, fiecare, până la 20 de rachete Tamir. Aceste rachete interceptoare numite Tamir au fost construite de o companie israeliană numită Rafael Advanced Defense Systems, în timp ce radarul a fost dezvoltat de Elta, subsidiară a Israel Aerospace Industries și de o altă companie, numită Elta. În 2012, Ehud Barak, ministrul apărării de atunci, spune că Iron Dome realizează performanțe apropiate de perfecțiune și unul dintre marile câștiguri ține de faptul că poate evita cazurile în care rachetele cad în orașe și fac zeci de victime.

În vara lui 2006 Israelul a decis să aloce 200 milioane dolari pentru primele două unități Iron Dome, după ce în acel an Hezbollah a paralizat nordul Israelului cu mii de rachete Katyusha lansate din Liban. Era nevoie de un astfel de sistem și fiindcă au devenit de la an la an tot mai performante rachetele lansate din Gaza. Iron Dome a devenit emblema relațiilor americano-israeliene în era Obama, iar SUA a susținut financiar, dar și tehnic, instalarea unităților Iron Dome. Încă de la început sistemul a fost dezvoltat cu ajutorul a sute de milioane de dolari din SUA, iar în 2014 a fost realizat un upgrade tehnologic. După o escaladare a ostilităților între Hamas și Israel, în 2014, Congresul SUA a aprobat un buget de 225 milioane dolari pentru ca stocul de rachete interceptoare să fie refăcut.

Statele Unite au cheltuit în total din 2011, de la data punerii sale în funcţiune, 1,6 miliarde dolari pentru a sprijini dezvoltarea "Domului de fier", destinat să lovească proiectile cu rază scurtă şi medie de acţiune /rachete, obuze de artilerie/ vizând zone locuite. Armata israeliană anunța luni că, la o săptămână de la începerea bombardamentelor, militanţii palestinieni au lansat aproximativ 3.150 de rachete din Fâşia Gaza spre Israel. Aproximativ 460 de rachete nu au trecut graniţa şi s-au prăbuşit pe teritoriul Fâşiei Gaza, a adăugat armata. Sistemul israelian de apărare antirachetă ‘Iron Dome' a avut un procent de interceptare de circa 90%, au mai precizat forţele armate. Comparativ, în timpul războiului de 51 de zile din Gaza din 2014 au fost lansate spre Israel 4.481 de rachete.