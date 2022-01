Daily Mail: Adevărata lecție a "Partygate"-ului lui Boris Johnson este că legile anti-Covid sunt o măgărie!

În timp ce Boris Johnson se află în mod lamentabil pe culoarul morții politice - literalmente încolăcit la locul crimei, Number 10 Downing Street - practic toată lumea pierde esențialul despre ceea ce ne spune PartyGate.

Publicul este, pe bună dreptate, apoplectic de furie că Boris a încălcat regulile inumane și sincer ridicole pe care ni le-a impus tuturor cu mult prea mult zel, astfel încât să-și poată încuraja personalul foarte social (și soția) în timp ce bea vin rose Tesco și gin. Dar, încă o dată, clasa politică, științifică și mediatică se folosește de această indignare pentru a ascunde realitatea că aceste reguli nu au fost niciodată viabile sau chiar necesare, scrie Dan Wootton in Daily Mail.



Cei care le-au elaborat și le-au votat de nenumărate ori - de la Cummings la Hancock, de la Starmer la Drakeford - nu le-au respectat niciodată întocmai. Nu trăiau ei înșiși în teama mortală de virus. Cu toții erau pregătiți să își asume riscuri calculate pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții. Pur și simplu doreau ca noi toți muritorii de rând să fim îngroziți și astfel era mai ușor să pună în aplicare niveluri de control tulburător de distopice și să ne refuze dreptul de a lua propriile decizii.



Legile anti-Covid sunt o măgărie care ar trebui să fie exclusă ca opțiune din cartea de joc a sănătății publice pentru totdeauna. Au fost un pas inutil prea departe, care sunt convins că va duce la mult mai multe morți în totalitatea lor când această pandemie va fi în sfârșit jucată. Acum, viermele s-a întors. Datele sunt condamnabile. Istoria va arăta că cei care au susținut închiderea școlilor, au descurajat bolnavii de cancer să meargă la spital și au permis ca suflete neajutorate să fie abuzate cu brutalitate zile întregi au mâinile pătate de sânge.



Abia acum, când viața politică a lui BoJo este în joc, începe să le cadă banul în cap aliaților săi. Prietenul său din cabinet, Jacob Rees-Mogg, care a fost trimis cu curaj pe teritoriul inamic al emisiunii Newsnight de la BBC și al postului liberal LBC pentru a-și apăra șeful, începe să se gândească, cu 22 de luni prea târziu, că poate că, până la urmă, regulile au fost prea dure. Trebuie să fi știut acest lucru la momentul respectiv, având în vedere că recunoaște că a fost presat de un prieten căruia i s-a interzis cu cruzime să participe la înmormântarea nepoatei sale în vârstă de doi ani - genul de scandal moral pe care guvernul l-a ignorat ca fiind o daună colaterală acceptabilă.



Dar acum, în încercarea de a-l menține pe Boris în funcție, el spune: "Trebuie să ne gândim, pe măsură ce acest lucru ajunge la o anchetă și analizăm ce s-a întâmplat cu Covid, dacă toate aceste reglementări au fost proporționale sau dacă au fost prea dure pentru oameni". Nu a fost nimic proporțional sau sensibil în legătură cu închiderea. Pentru început, toată lumea uită că cea mai mare parte a Marii Britanii se închisese deja în mare parte în mod voluntar înainte ca Boris să întoarcă cheia pe 20 martie 2020. Birourile, magazinele și pub-urile erau deja pustii înainte ca Boris să le ORDONE să se închidă.

Și în timp ce numărul deceselor cauzate de Covid a crescut până la mijlocul lunii aprilie, intervalul de timp de trei-patru săptămâni dintre infectare și deces sugerează că cooperarea voluntară a publicului făcuse deja suficient pentru ca pandemia să fie gestionabilă. Dar oameni ca mine, care au subliniat acest lucru în ultimii doi ani, au fost ridiculizați ca fiind ucigași de bunici, acuzați că doresc ca virusul să distrugă societatea și să elimine cât mai multe persoane vulnerabile. Bineînțeles, nu a fost niciodată cazul.



Dar a existat și o altă cale, după cum o dovedesc raperii de pe Downing Street nr. 10: Să le permitem celor sănătoși, tinerilor, celor imuni și celor recuperați să ducă o viață normală pentru a construi o imunitate de turmă, în timp ce cheltuim miliardele pe care le-am irosit pe concedii și pe teste și urmărire pentru a-i proteja pe cei vulnerabili. Realitatea este că niciunul dintre cei prezenți nu risca enorm și știau acest lucru. Lucrau deja în imediata apropiere unii de alții, se întâlneau afară, unde transmiterea este mai puțin probabilă, iar la sfârșitul lunii mai virusul era în mod clar în retragere completă în orice caz.



Scandalul nu constă în faptul că au dat o petrecere, ci în faptul că noi nu am avut încredere să acționăm la fel de responsabil în propriile noastre vieți. De aceea am susținut Declarația de la Great Barrington, o strategie de protecție concentrată, elaborată de trei dintre cei mai buni oameni de știință din lume - Jay Bhattacharya de la Universitatea Stanford, Sunetra Gupta de la Universitatea Oxford și Martin Kulldorff de la Universitatea Harvard. Dar în noua ordine mondială, dezbaterea științifică a fost înăbușită.

Consilierul medical principal al președintelui SUA, Anthony Fauci, a cerut ca oamenii de știință din Barrington să fie respinși și cenzurați. Nu a fost greu. Vedeți voi, dacă te opuneai ortodoxiei de blocare, presa mainstream nu voia să știe. Este trist să vezi că Boris a fost capturat de establishment. Dar un grup curajos de deputați conservatori din spate a format Grupul de recuperare Covid - condus de fostul șef al biciului Mark Harper - și influența lor a crescut încet, culminând cu rebeliunea în masă împotriva a ceea ce eu numesc Planul BS luna trecută.



În timp ce liderul opoziției, Keir Starmer, a aprobat cu capul planul lui Boris de a promulga mandate de mască și ordine de lucru de acasă, revolta propriilor parlamentari a fost cea care l-a forțat pe Boris să se opună în sfârșit comercianților periculoși ai apocalipsei pe care i-a ascultat tot timpul: Christopher Whitty, Patrick Vallance, Jenny Harries, Neil Fergusson, Michael Gove și Sajid Javid (care, în mod deprimant, a fost capturat de conducerea NHS și a devenit o clonă a lui Matt Hancock).



Acesta se va dovedi a fi unul dintre cele mai importante momente ale întregii pandemii. Boris, știindu-și că este vorba de conducerea sa, a refuzat în cele din urmă să promulge un blocaj sau restricții suplimentare. Suspecții obișnuiți au prezis o condamnare iminentă: Cadavrele se vor îngrămădi, NHS va fi copleșit, toate operațiile care nu sunt urgente vor fi anulate... Ați mai auzit totul până în acest moment. Dar, în mai puțin de o lună, este clar că nimic din toate acestea nu se va întâmpla.



De fapt, decizia Angliei de a refuza să se închidă s-a dovedit a fi o lovitură de maestru. Scoția și Țara Galilor au decretat restricții mai ridicole - inclusiv închiderea cluburilor de noapte, interzicerea adunărilor în masă, oprirea fanilor de a merge la fotbal și altele asemenea - dar tarifele lor au ajuns mai proaste decât cele din Anglia. Potrivit cifrelor publicate de guvernul lui Nicola Sturgeon, națiunea a avut 2.824 de cazuri la un milion de persoane în săptămâna de până la 6 ianuarie, față de 2.615 în Anglia. Anglia este, de asemenea, mult mai mică decât Țara Galilor, cu 3.481, și Irlanda de Nord, cu 3.893.



În Europa continentală, comparația este și mai dură. Țările de Jos au intrat în izolare înainte de Crăciun, iar cazurile au crescut vertiginos: Un nou record a fost stabilit săptămâna aceasta, cu peste 201.000 de persoane testate pozitiv. Marți, Franța a atins un record de 368.000 de cazuri, chiar dacă istericul Macron, care se ocupă de Covid, a încercat să îi excludă pe cei nevaccinați din societate, a închis cluburile de noapte, a impus utilizarea mascajelor în aer liber în Paris și chiar a interzis mâncarea și băutura în trenuri.

Tot ceea ce fac închiderile este să întârzie inevitabilul, în timp ce provoacă daune colaterale incalculabile. Ce păcat că Boris nu l-a ascultat mai devreme pe fostul său strălucit secretar pentru Brexit, Lord Frost, care a demisionat într-un rar act de moralitate politică pe parcursul acestei pandemii, pentru că nu a mai putut suporta o clipă restricțiile continue ale premierului.



Într-un nou interviu acordat săptămâna aceasta în cadrul genialului podcast Planet Normal, el a declarat: "Cred că, sincer, oamenii vor privi în urmă la ultimii doi ani la nivel global și vor considera că lockdown este o greșeală de politică publică destul de gravă. Aș vrea să văd că guvernul ar exclude în viitor închiderea, abrogând legislația și punând capăt acestui tip de închidere. Nu ne putem permite [și] nu funcționează. Încetați să mai faceți teatru Covid - pașapoarte de vaccin, măști, lucruri care nu funcționează - și concentrați-vă pe lucrurile care funcționează. Lucruri cum ar fi ventilația, antiviralele, capacitatea adecvată a spitalelor - pe asta trebuie să ne concentrăm."



Are dreptate. De asemenea, este timpul să ne schimbăm limbajul cu privire la Covid și la o obsesie constantă față de o boală care este minoră pentru majoritatea și care devine rapid endemică. Am avut Omicron și oamenii spun lucruri de genul: "Mă bucur că ai trecut peste asta." Ce naiba? A fost o pisicuță - mai ales în comparație cu tulpina Wuhan, pe care am avut-o în martie 2020 - nimic mai mult decât o răceală obișnuită, iritantă pentru câteva zile, dar cu siguranță nu ceva pentru care să am nevoie de un strop de simpatie.



Boris are acum cea mai mică fereastră pentru a încerca să salveze ceva din insondabila sa încălcare a regulilor pentru a-și asigura un fel de moștenire Covid. Lordul Frost are dreptate că ceea ce va fi, probabil, ultimul său capitol ca prim-ministru trebuie să fie interzicerea legilor de restrictie pe care nici măcar el nu le-a putut respecta. Dar Boris culege ceea ce a semănat în urmă cu 22 de luni. El le-a permis consilierilor săi să intensifice propaganda terifiantă, a transformat îndrumările în legi, a amenințat oamenii sănătoși pentru că pur și simplu se văd cu prietenii și a împuternicit poliția să aresteze și să dea amenzi ridicole (care ar trebui acum să fie toate restituite).



Oh, ironia faptului că toate acestea s-ar putea întoarce împotriva fostului libertarian Boris și l-ar putea face să fie destituit din funcția de premier. Reîntoarcerea Marii Britanii la viața normală până la sfârșitul lunii este singurul mod în care are acum vreo speranță de a-și convinge deputații săi răzvrătiți să ofere o amânare a execuției. Cu toate acestea, Boris se ascunde astăzi în spatele celor mai grave restricții Covid. Dintr-o abundență de prudență inutilă - probabil pentru că a vrut să evite un interviu televizat - se autoizolează DIN NOU după ce un membru al familiei a fost testat pozitiv.



Iar dacă vom continua să trăim în acest mod, țara nu se va pune niciodată pe picioare, iar economia va continua să se bâlbâie, cu mult prea mulți angajați fără loc de muncă fără niciun motiv întemeiat. Lecția pe care trebuie să o învățăm din căderea tragică a lui Boris Johnson este că închiderile nu au funcționat niciodată și că acestea nu trebuie să mai fie dezlănțuite niciodată. Și că ar trebui să avem cu toții dreptul de a decide singuri cât de mult suntem pregătiți să lăsăm Covidul, sau orice alt virus, să ne conducă viețile.

Dan Wootton