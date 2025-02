Donald Trump vrea sa elimine impozitul pe venitul personal al americanilor ca sa-i facă mai bogați

Președintele american Donald Trump ia în considerare eliminarea impozitului pe venitul persoanelor fizice în favoarea unei politici economice axate pe tarife pentru a crește bogăția americanilor.

Trump a mai lansat această idee, sugerând că tarifele la importuri ar putea înlocui impozitul federal pe venit, și a făcut pași mici în acest sens, cum ar fi posibila eliminare a impozitelor federale pe bacșișuri, ore suplimentare și beneficii de asigurări sociale. Cercetătorul economic Chris Martenson și consilierul financiar Paul Kiker consideră că abrogarea impozitului pe venit ar avea un impact pozitiv semnificativ asupra economiei și calității vieții cetățenilor, eliberând capital pentru reinvestiții și sporind consumul.

Președintele SUA, Donald Trump, a fost mult timp un susținător al reducerii impozitelor. Acțiunile întreprinse de acesta de la preluarea mandatului sugerează că are în vedere ideea eliminării impozitului pe venit în favoarea unei politici economice axate pe tarife pentru creșterea bogăției americane. El a lansat această idee chiar înainte de alegeri în timpul unui podcast Joe Rogan și, potrivit Go Banking, și în timpul campaniei sale electorale.

În timpul campaniei sale de anul trecut, președintele Trump a lansat ideea unei „politici bazate exclusiv pe tarife" în timpul unei întâlniri private cu parlamentarii republicani. Nu a fost publicată nicio propunere oficială de politică, dar ideea părea să fie că, dacă tarifele la importuri sunt suficient de ridicate, impozitul federal pe venit ar putea fi eliminat în întregime. La sfârșitul lunii ianuarie, secretarul de presă Karoline Leavitt a declarat că americanii care câștigă bacșișuri, ore suplimentare sau beneficii de securitate socială ar putea să nu trebuiască să aștepte prea mult pentru ca impozitul federal pe aceste venituri să înceteze.

„Administrația Trump a fost o sursă constantă de acțiuni semnificative care au venit într-un ritm care este, sincer, dificil de absorbit", a declarat Chris Martenson de la Peak Prosperity. „Dar poate cel mai mare șoc din perspectiva pieței a fost faptul că Trump s-a gândit dacă nu cumva sistemul de impozitare a veniturilor individuale ar putea fi eliminat în favoarea accizelor." Dacă Trump abrogă impozitul pe venit, ar fi unul dintre cele mai bullish lucruri imaginabile, iar sfatul ar fi să „cumpărați totul, nu priviți înapoi", a spus Martenson în timpul unui podcast săptămâna trecută.

„Bullish" este un cuvânt derivat din «bull market», un termen utilizat pe piețele financiare pentru a descrie o perioadă în care prețurile acțiunilor cresc cu 20% sau mai mult, iar această tendință continuă timp de cel puțin două luni. Urmează o perioadă bearish, o perioadă de scădere a prețurilor pe piață. Paul Kiker, consilier financiar pentru Peak Financial Investing, i s-a alăturat lui Martenson pentru a discuta, printre altele, ce efecte ar avea abrogarea veniturilor.

Martenson a redat un clip video dintr-un discurs susținut săptămâna trecută de președintele Trump la Congressional Institute, în timpul căruia a afirmat că SUA a avut o perioadă de bogăție și putere semnificativă între 1870 și 1913, când s-a bazat foarte mult pe tarife. În 1887, a fost înființată o comisie pentru a gestiona suma mare de bani generată de aceste tarife, a explicat Trump. Statele Unite nu au avut impozit pe venit până în 1913. Țara s-a bazat în schimb pe tarife pentru a genera venituri, banii obținuți fiind folosiți pentru diverse proiecte naționale în timpul președinției lui Teddy Roosevelt.

„În loc să ne impozităm cetățenii pentru a îmbogăți națiunile străine, ar trebui să taxăm și să impozităm națiunile străine pentru a ne îmbogăți cetățenii", a declarat președintele Trump. Ideea de a nu impozita cetățenii și de a impozita în schimb națiunile străine pentru a îmbogăți cetățenii ar putea duce la o creștere semnificativă a calității vieții cetățenilor. „Dacă oamenii ar avea brusc bani în buzunare care nu merg la guvernul federal, ar fi o mare problemă", a spus Martenson. Dacă impozitul pe venit ar fi abrogat, s-ar putea aprinde „spiritele animalelor".

Abrogarea impozitului pe venit va permite soților să stea acasă și să se concentreze asupra familiei, în loc să fie forțați să muncească din cauza „capcanei celor două venituri", a spus Kiker referindu-se la dilema descrisă în cartea „The Two-Income Trap: Why Middle-Class Parents are Going Broke" (Capcana celor două venituri: de ce părinții din clasa de mijloc dau faliment). Impactul benefic al abrogării impozitului pe venit ar putea fi resimțit la nivel general, din punct de vedere economic și în viața cetățenilor, „ceea ce este ridicol de optimist", a declarat Kiker.

Eliminarea impozitului pe venit combinată cu implementarea criptomonedelor (președintele Trump a interzis crearea monedelor digitale ale băncilor centrale - „CBDC" - în SUA) ar putea duce la creșterea ingeniozității, la reinvestirea în întreprinderi și la noi construcții, precum și la mai mulți bani pentru ca familiile să își poată plăti educația și să nu mai aibă datorii. Eliminarea impozitului pe venit și eliberarea de sistemul bancar ar putea duce la creșterea consumului pe termen scurt, dar, în cele din urmă, oamenii ar avea mai mult capital liber pentru a reinvesti în idei, întreprinderi și în familiile lor.