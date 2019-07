Drumul lui Timmermans catre presedintia Comisiei Europene, blocat de Grupul de la Visegrad

Un acord la care se ajunsese intre cativa lideri europeni pentru a-l numi pe socialistul Frans Timmermans ca presedinte al Comisiei Europene a fost blocat de Grupul de la Visegrad.

Frans Timmermans este marele favorit sa preia functia lui Jean-Claude Juncker, cea de presedinte al Comisiei Europene, dupa ce candidatul PPE Manfred Weber a renuntat la nominalizare, in urma aliantei dintre socialistii europeni si Renew Europe, grupul politic european al lui Macron, condus de Dacian Ciolos.

Numirea a fost insa blocata momentan de statele membre Grupului de la Visegrad care se opun categoric alegerii lui Timmermans. Liderii statelor din Grupul de la Visegrad (V4 - Cehia, Polonia, Slovacia, Ungaria) sunt de acord ca, din perspectiva lor, singurii candidati acceptabili pentru pozitiile de conducere in Bruxelles sunt cei care inteleg problemele Europei Centrale si se identifica cu punctul acesteia de vedere, a declarat sambata Zoltan Kovacs, secretar de stat pentru comunicatii si relatii internationale in guvernul ungar, intr-o conferinta de presa.

Intr-o scrisoare a liderilor conservatori din UE, Viktor Orban si-a expus opozitia fata de Frans Timmermans, pozitia sa fiind exprimata si de catre Croatia sau Polonia. Pentru alegerea succesorului lui Juncker la sefia Comisiei Europene, dupa europarlamentarele din mai, actuala configuratie a Parlamentului European, arata o imagine in care acesta nu mai este dominat doar de doua grupuri ca in trecut. In prezent PPE detine 181 de membri, S&D 153, Renew Europe 108 iar Verzii 75 de mandate.