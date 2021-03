Efectele pandemiei: 10 milioane de fete sunt expuse riscului de casatorie timpurie din cauza crizei mondiale determinata de Covid-19

Inchiderea scolilor, presiunea economica, intreruperea furnizarii serviciilor medicale, sarcina, precum si decesul parintilor din cauza pandemiei expun fetele cele mai vulnerabile unui risc crescut de casatorie timpurie, se arata in raportul "Covid-19: A threat to progress against child marriage/ Covid-19: o amenintare pentru progresele realizate in combaterea casatoriilor timpurii", publicat luni de UNICEF.

Conform analizei, zece milioane de casatorii timpurii s-ar putea inregistra pana la finalul deceniului, o amenintare pentru progresele inregistrate ani la rand in ceea ce priveste combaterea acestei practici. Chiar si inaintea epidemiei de Covid-19, 100 de milioane de fete riscau sa fie implicate intr-o casatorie timpurie in urmatorul deceniu, in ciuda reducerii semnificative a acestor cifre in mai multe tari in ultimii ani. In ultimii zece ani, la nivel mondial, proportia tinerelor care se casatoresc la o varsta frageda a scazut cu 15%, de la aproape una din patru la una din cinci, echivalentul a aproximativ 25 de milioane de casatorii evitate, un progres care este acum pus in pericol.

"Covid-19 a inrautatit situatia, si asa dificila, a milioane de fete. Inchiderea scolilor, izolarea de prieteni si de retelele de sprijin si intensificarea saraciei au intetit un foc pe care lumea se lupta sa il stinga. Dar putem si trebuie sa inabusim fenomenul casatoriilor timpurii", a declarat directorul executiv al UNICEF Henrietta Fore. "Ziua Internationala a Femeii reprezinta un moment cheie in care trebuie sa ne reamintim ce au de pierdut aceste fete daca nu actionam urgent - educatia, sanatatea si viitorul lor".

Potrivit raportului, "fetele care se casatoresc la o varsta frageda se confrunta cu consecinte pe care le resimt imediat si pe tot parcursul vietii. Sunt mai expuse riscului de violenta domestica si de abandon scolar. Casatoria timpurie amplifica riscul de aparitie a unei sarcini timpurii neplanificate, ceea ce creste riscul de complicatii si de deces in randul mamelor. De asemenea, aceasta practica poate izola fetele de familia si prietenii lor si le poate exclude din viata comunitatii, afectandu-le grav sanatatea mintala si bunastarea".

Covid-19 afecteaza profund viata fetelor. Restrictiile de calatorie impuse de pandemie si distantarea fizica ingreuneaza accesul fetelor la asistenta medicala, serviciile sociale si sprijinul comunitar care le pot proteja impotriva casatoriei timpurii, a sarcinilor nedorite si a violentei de gen. Cat raman inchise scolile, creste probabilitatea ca fetele sa renunte la studii si sa nu se intoarca la scoala. Pierderea locurilor de munca si adancirea nesigurantei economice pot de asemenea forta familiile sa isi marite fetele pentru a reduce povara financiara, se arata in raport.

La nivel mondial, se estimeaza ca 650 de milioane de fete si femei in viata s-au casatorit de mici, aproximativ jumatate dintre ele provenind din Bangladesh, Brazilia, Etiopia, India si Nigeria. Pentru a contracara impactul Covid-19 si pentru a elimina aceasta practica pana in 2030 - o tinta stabilita in cadrul obiectivelor de dezvoltare durabila - trebuie accelerate progresele intr-un mod semnificativ.

"La un an de la declansarea pandemiei, sunt necesare actiuni imediate pentru a reduce impactul asupra fetelor si a familiilor lor", a adaugat Fore. "Prin redeschiderea scolilor, implementarea unor legi si politici eficiente, asigurarea accesului la servicii medicale si sociale - inclusiv la servicii de sanatate a reproducerii si a sexualitatii - si asigurarea unor ample masuri de protectie sociala adresate familiilor, putem reduce substantial riscul de a-i fi furata unei fete copilaria printr-o casatorie timpurie".