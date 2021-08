Joe Biden îi cere demisia lui Andrew Cuomo, guvernatorul democrat din New York acuzat de hărţuire sexuală

Joe Biden, preşedintele Statelor Unite, a declarat marţi că Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, ar trebui să-şi dea demisia. Cuomo este acuzat de hărţuire sexuală de către mai multe femei, iar o anchetă a justiţiei americane a confirmat acest acuzaţii.

„Da.Cred că trebuie să-şi dea demisia. Înţeleg că legislativul statului poate declanşa procedura de punere sub acuzare. Nu ştiu sigur acest lucru. Nu am citit toate datele", a declarat Biden, atunci când a fost întrebat de jurnalişti dacă Cuomo ar trebui să demisioneze din funcţie. Preşedintele american a precizat că poziţia sa este aceeaşi pe care a avut-o şi-n martie, când a spus că demisia se impune în momentul în care justiţia americană dă curs acuzaţiilor formulate de mai multe femei împotriva guvernatorului statului New York. Letitia James, procurorul general al acestui stat, a anunţat marţi că ancheta demarată de către biroul de procuratură pe care îl conduce arată că Andrew Cuomo a hărţuit, într-adevăr, mai multe femei.

„Ancheta independentă a concluzionat că guvernatorul Andrew Cuomo a hărţuit sexual mai multe femei şi, făcând acest lucru, a încălcat legea federală şi pe cea a statului New York", a declarat Letitia James. Aceasta a precizat că printre victimele lui Cuomo se numără atât foste, cât şi actuale funcţionare din aparatul de stat al New York-ului. Raportul întocmit de anchetatori îi atribuie guvernatorului Andrew Cuomo gesturi deplasate, „săruturi şi îmbrăţişări nedorite" ori comentarii nepotrivite. Andrew Cuomo a respins acuzaţiile.