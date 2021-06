Kim Jong-un e in război cu blugii și cu filmele străine: Dacă un muncitor este prins, inclusiv șeful fabricii la care lucrează e pedepsit!

Coreea de Nord a introdus recent o nouă lege care urmărește să elimine orice fel de influență străină - pedepsind cu duritate pe oricine e prins cu filme străine, îmbrăcăminte din străinătate sau chiar folosind termeni de argou, scrie BBC.

Yoon Mi-so spune că avea 11 ani când a văzut pentru prima dată un bărbat executat pentru că a fost prins având asupra sa un film sud-coreean. Autoritățile nord-coreene se asigurau astfel că toată lumea va afla că pedeapsa pentru contrabanda cu videoclipuri străine este moartea. "Îmi amintesc foarte clar cum l-au legat la ochi, iar el plângea. Legătura strânsă peste ochi era udă complet de lacrimi. L-au pus pe un țăruș și l-au legat, apoi l-au împușcat", spune Yoon Mi-so.

Imaginați-vă că vă aflați într-o stare de lockdown constantă, fără internet, fără rețele sociale și având doar câteva canale de televiziune controlate de stat - aceasta este viața în Coreea de Nord.

Iar acum liderul Kim Jong-Un, a introdus în plus o nouă lege împotriva a ceea ce regimul descrie ca fiind „gândire reacționară". Oricine este surprins cu mass-media adusă din Coreea de Sud, Statele Unite sau Japonia riscă pedeapsa cu moartea. În cel mai fericit caz iei 15 ani de lagăr.

Domnul Kim a trimis o scrisoare presei naționale prin care a solicitat Ligii Tinerilor din țară să ia măsuri împotriva „comportamentului neplăcut, individualist, antisocialist" din rândul tinerilor. El vrea să oprească tinerii să vorbească alte limbi să fie atenți la tunsori și la hainele pe care le poartă, pe care le-a descris drept „otrăvuri periculoase".

Daily NK, o publicație online din Seul cu surse din Coreea de Nord, a raportat că trei adolescenți au fost trimiși într-o tabără de reeducare pentru că și-au tuns părul ca idolii K-pop. BBC nu a putut însă verifica informația.

Analiștii spun că se încearcă să se oprească informațiile externe care ajung la oamenii din Coreea de Nord, deoarece viața în țară devine din ce în ce mai dificilă.

La începutul acestui an, dl Kim însuși a recunoscut că populația se confruntă cu „cea mai gravă situație din toate timpurile, situație pe care trebuie să o depășim".

Daily NK a fost primul care a obținut o copie a legii. "Se afirmă că, dacă un muncitor este prins cu filme asupra sa, inclusiv șeful fabricii la care lucrează poate fi pedepsit. Dacă un copil este "problematic", părinții pot fi pedepsiți și ei. Sistemul de monitorizare reciprocă încurajat de regimul nord-coreean este reflectat în mod agresiv în această lege", spune editorul șef Lee Sang Yong pentru BBC.

Yong mai spune că acest lucru are ca scop „spulberarea" oricărei fascinații pe care Sudul ar putea-o crea în Coreea de Nord.

Choi Jong-hoon, unul dintre puținii dezertori care au plecat din Coreea de Nord, a declarat pentru BBC că „cu cât vremurile sunt mai grele, cu atât regulile, legile, pedepsele devin mai aspre".

Represiunile anterioare au demonstrat cât de inventivi au fost oamenii când venea vorba să se uite la un film străin, acestea fiind de obicei introduse prin contrabandă peste granița cu China.

Filmele erau aduse pe stick-urile USB ușor de ascuns și sunt, de asemenea, criptate prin parolă. „Dacă introduceți parola greșită de trei ori la rând, USB-ul își șterge conținutul. Puteți chiar să îl setați, astfel încât acest lucru să se întâmple după o singură introducere incorectă a parolei, dacă conținutul este extrem de sensibil. Există, de asemenea, multe cazuri în care USB-ul este setat, astfel încât să poată fi vizualizat o singură dată pe un anumit computer, astfel încât să nu îl puteți conecta la alt dispozitiv sau să-l dați altcuiva. Numai dvs. îl puteți vedea", spune un localnic pentru BBC.

Mi-so își amintește cum s-a străduit acasă să urmărească filme. Ea spune că odată au împrumutat o baterie de mașină și au conectat-o la un generator pentru a obține suficientă energie electrică pentru a alimenta televizorul. Își amintește că a văzut un serial sud-coreean numit „Stairway to Heaven"- o poveste de dragoste despre o fată care se luptă mai întâi cu mama vitregă și apoi cu cancerul , populară în Coreea de Nord în urmă cu aproximativ 20 de ani.

Dar apoi, regimul din Phenian a început să nu mai tolereze producțiile străine. Kim Geum-hyok spune că avea doar 16 ani în 2009, când a fost capturat de membrii unei unități speciale înființată pentru a aresta pe oricinedeție videoclipuri ilegale. Îi dăruise unui prieten câteva DVD-uri cu muzică pop sud-coreeană pe care tatăl său le adusese din China.

A fost dus într-o cameră secretă pentru interogatoriu, unde gardienii nu l-au lăsat să doarmă și l-ar fi bătut timp de patru zile.

„Am fost îngrozit", a declarat el pentru BBC din Seul unde locuiește în prezent. „Am crezut că lumea mea se sfârșește. Au vrut să știe cum am obținut aceste videoclipuri și câți oameni le-au văzut. Nu le-am spus nimic, ci doar i-am rugat să mă lase să plec. " Geum-hyok provine dintr-una din familiile de elită ale Phenianului, iar tatăl său a reușit în cele din urmă să mituiască gardienii pentru a-l elibera. Mulți dintre cei prinși pentru infracțiuni similare în acel moment au fost trimiși în lagăre de muncă.

„La început, sentința era în jur de un an într-un lagăr de muncă - apoi a urcat la 3 ani. Dacă mergeți acum în lagărele de muncă, mai mult de 50% dintre tineri sunt acolo pentru că urmăreau mass-media străină ", spune domnul Choi.

Niște surse ne-au spus că dimensiunea câtorva lagăre de prizonieri din Coreea de Nord s-a extins în ultimul an și domnul Choi consideră că noile legi dure au efect.

"Am vrut să știm ce se întâmplă în lumea exterioară", mi-a spus Geum-hyok. Pentru Guem-hyok, aflarea în cele din urmă a adevărului despre țara sa i-a schimbat viața. El a fost unul dintre puținii privilegiați nord-coreeni cărora li s-a permis să studieze la Beijing, unde a descoperit internetul. „La început, nu mi-a venit să cred ce auzeam despre Coreea de Nord. Am crezut că occidentalii mint. Inima și creierul meu erau împărțite. După ce mi-am dat seama că are loc o tranziție în creierul meu, nu mai puteam să mă întorc". Guem-hyok a fugit în cele din urmă la Seul.

Mi-so își trăiește visul de a fi consilier de modă. Primul lucru pe care l-a făcut în noua ei țară a fost să viziteze toate locurile pe care le-a văzut în Stairway to Heaven. Dar povești ca ale lor devin mai rare ca niciodată.