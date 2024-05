Noi percheziții la Parlamentul UE în cadrul anchetei privind ingerințele Rusiei

Anchetatorii percheziționează miercuri birourile unui angajat al Parlamentului European din Bruxelles și Strasbourg, precum și locuința acestuia din Bruxelles, în cadrul unei anchete belgiene privind suspiciuni de interferență rusă și corupție, a anunțat Parchetul General, citat de agenția AFP.

Potrivit unei surse apropiate anchetei, ținta perchezițiilor este un fost asistent al deputatului european Maximilian Krah, din partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD). La jumătatea lunii aprilie, un asistent al europarlamentarului german de extremă dreapta a fost arestat în Germania, fiind suspectat de spionaj în favoarea Chinei. Bărbatul, Jian G., este acuzat că a spionat opozanții chinezi din Germania și că a împărtășit informații despre Parlamentul European cu un serviciu de informații chinez, a precizat parchetul într-un comunicat. Este vorba despre Ministerul Securității Statului (MSS) din China, care pune un accent deosebit pe membrii opoziției chineze. Jian G. lucrează ca asistent al eurodeputatului Maximilian Krah, cap de listă al AfD la viitoarele alegeri europene.

Recent, cei nouă membri ai partidului german de extremă-dreapta AfD au fost excluși din grupul Identitate și Democrație (ID) din Parlamentul European - din care face parte și RN-ul francez - în urma scandalurilor în care este implicat Krah. Maximilian Krah, cap de listă AfD pentru alegerile europene, a afirmat recent că „un om din SS nu este automat un criminal". SS (Die Schutzstaffeln Der Nationalsocialistischen Deutschen Arbeiterpartei) a fost declarată o organizație criminală de Tribunalul de la Nurnberg care a judecat după cel de-al doilea război mondial crimele comise de regimul nazist. Principalul candidat la alegerile europarlamentare al partidului de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD), Maximilian Krah, a fost interogat de Biroul Federal de Investigaţii al SUA (FBI) cu privire la posibile plăţi având provenienţă rusă, potrivit unor informaţii apărute în media germană în luna aprilie.

Interogatoriul a avut loc în decembrie 2023 în SUA, înainte de revenirea lui Krah în Germania, după un eveniment al Tinerilor republicani la New York, a relatat marţi Der Spiegel, citând informaţii difuzate totodată şi de postul de televiziune german ZDF. Chestionat de DPA, Krah a declarat: „Da, am fost interogat în calitate de martor în legătură cu contactele mele în Ucraina. Am oferit informaţii corespunzătoare". Potrivit unei investigaţii efectuate de Der Spiegel şi ZDF, anchetatorii americani au avut suspiciuni cu privire la un mesaj pe chat în care un activist prorus dădea asigurări că a fost rezolvată problema legată de „compensaţiile" pentru „cheltuielile tehnice" ale lui Krah. Începând din luna mai, „lucrurile vor fi la fel ca înainte de februarie".

Formularea sugera că Krah ar fi putut fi plătit în secret de ceva timp, conform informaţiilor apărute în media. Autorităţile investighează în prezent acest caz. Numele lui Krah a apărut, de asemenea, în legătură cu platforma de internet prorusă Voice of Europe (VoE). La sfârşitul lunii martie, Cehia a plasat VoE pe lista sa de sancţiuni naţionale în urma unei anchete a serviciilor de informaţii. Site-ul a fost declarat ca făcând parte dintr-o operaţiune de influenţare rusă menită să pună în pericol integritatea teritorială, suveranitatea şi libertatea Ucrainei. Pe acest portal au fost publicate interviuri cu reprezentanţii AfD, Petr Bystron şi Krah. Ziarul ceh Denik N a relatat că Bystron ar fi acceptat, de asemenea, bani. Parlamentarul AfD a negat în mod repetat acest lucru. Potrivit Der Spiegel, Krah neagă şi el că ar fi acceptat bani de la VoE. Alegerile pentru Parlamentul European sunt programate pentru 6-9 iunie.