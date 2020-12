ONU solicita Rusiei sa puna capat "ocupatiei temporare" a peninsulei Crimeea

Adunarea Generala a ONU a adoptat luni o rezolutie prin care solicita Rusiei sa puna capat cat mai curand posibil "ocupatiei temporare" a Crimeei, peninsula ucraineana anexata in 2014 de Moscova, informeaza marti AFP.

Rezolutia, care se concentreaza asupra militarizarii Crimeei, Sevastopolului si a unor parti din Marea Neagra si Marea Azov, a fost adoptata de 63 de tari, in timp ce 17 au votat impotriva si 62 s-au abtinut. Rezolutia nu are un caracter obligatoriu, dar are semnificatie politica. Ea a fost supusa la vot de aproape 40 de tari, inclusiv europene (Marea Britanie, Franta, Germania, statele baltice etc.), Statele Unite, Australia, Canada si Turcia.

Rezolutia "indeamna Rusia, ca putere ocupanta, sa isi retraga imediat, complet si neconditionat fortele militare din Crimeea si sa inceteze fara intarziere ocupatia temporara a teritoriului Ucrainei". In fata "destabilizarii continue a Crimeei ca urmare a transferurilor de catre Rusia a unor sisteme avansate de armament, inclusiv avioane si rachete cu capacitate nucleara, arme, munitii si personal militar pe teritoriul Ucrainei", rezolutia indeamna Moscova "sa puna capat acestor activitati fara intarziere".

Conflictul dintre luptatorii separatisti sustinuti de Rusia si trupele ucrainene a provocat moartea a peste 13.000 de persoane incepand din 2014, cand Rusia a anexat Crimeea iar fortele proruse din estul Ucrainei s-au revoltat impotriva regimului de la Kiev.

Tensiunile dintre Rusia si statele occidentale pe acest dosar continua sa fie ridicate in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, dovada o reuniune informala organizata saptamana trecuta la initiativa Rusiei pe subiectul acordurile de la Minsk din 2015. Spre nemultumirea Moscovei, Germania si Franta au boicotat aceasta sesiune, considerata de cele doua state europene drept o platforma internationala oferita separatistilor din Donbas, dintre care unii fusesera invitati sa ia cuvantul.