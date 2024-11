Papa cere investigarea unui potențial genocid în Gaza. Il va declara Israelul persona non grata si pe Suveranul Pontif?

Papa Francisc a solicitat o anchetă pentru a stabili dacă atacurile Israelului asupra Fâșiei Gaza constituie un genocid, potrivit unor extrase dintr-o carte care urmează să apară, scrie politico.eu.

„Potrivit unor experți, ceea ce se întâmplă în Gaza are caracteristicile unui genocid", spune Papa Francisc în extrase din carte. Atacurile Israelului, care au ucis peste 40.000 de persoane, sunt considerate în mare parte drept represalii pentru atacul din 7 octombrie 2023 al grupului militant palestinian Hamas asupra Israelului. După ce Israelul l-a declarat persona non grata pe seful ONU, Antonio Guiterres, care a acuzat un genocid in Gaza, e posibil ca aceeasi soarta s-o aiba si Papa.

„Potrivit unor experți, ceea ce se întâmplă în Gaza are caracteristicile unui genocid," spune papa, potrivit extraselor din carte publicate. Suveranul pontif adaugă că „ar trebui investigat cu atenție pentru a determina dacă se încadrează în definiția tehnică formulată de juriști și organisme internaționale". Extrasele au fost publicate duminică, 17 noiembrie, de cotidianul italian La Stampa.

Este prima dată când Papa Francisc vorbește despre un potențial genocid pentru a descrie conflictul din Gaza, relatează Associated Press. În septembrie, el a sugerat că acțiunile Israelului în Gaza și Liban au fost imorale și disproporționate. Cartea - intitulată „Hope Never Disappoints. Pelerini spre o lume mai bună" - este lansată înainte de Jubileul din 2025 al papei. Ea a fost scrisă de Hernán Reyes Alcaide pe baza unor interviuri cu Suveranul Pontif.

Armata israeliană a întreprins duminică lovituri intense în Fâşia Gaza, în care au fost ucise 46 de persoane, printre care femei şi copii - potrivit Apărării Civile -, şi a bombardat fără încetare un fief al Hezbollah în sudul Beirutului, transmite AFP. Potrivit Apărării Civile din Fâşia Gaza, 26 de persoane, printre care femei şi copii, au murit şi cel puţin 59 sunt date dispărute în urma unei lovituri israeliene asupra unui imobil rezidenţial din Beit Lahia, în nordul teritoriului palestinian.

În urma acestuia atac produs în plină noapte, 26 de trupuri, 'printre care ale unor copii şi femei', au fost scoase dintre dărâmături, şi cel puţin 59 de persoane sunt în continuare prinse sub ruine, a declarat pentru AFP Mahmoud Bassal, purtător de cuvânt al Apărării Civile. Imagini făcute de un fotograf al AFP arată imobilul complet distrus, lăsând în loc un morman de ruine pe care bărbaţi le înlăturau cu mâinile goale.

Forţele israeliene au lansat pe 6 octombrie o operaţiune terestră de anvergură în nordul enclavei, cu scopul declarat de a împiedica o regrupare a luptătorilor Hamas. Operaţiunea a debutat la Jabalia şi s-a extins la Beit Lahia. Într-un comunicat, mişcarea islamistă palestiniană Hamas a condamnat un "masacru" care se înscrie în "războiul genocidar (...) împotriva civililor neînarmaţi". Potrivit Apărării Civile, alţi 20 de palestinieni, printre care femei şi copii, au fost ucişi de bombardamente israeliene la Rafah, în sud, la Nuseirat şi Al-Bureij (centru).

Tot duminică, Ministerul Sănătăţii din Gaza a anunţat cel mai recent bilanţ, de 43.846 de morţi şi 103.740 de răniţi în teritoriul palestinian de la începutul războiului cu Israel, acum un an. Duminică, armata israeliană a bombardat din nou periferia sudică a Beirutului, situată aproape de aeroportul internaţional, după ce i-a somat pe locuitori să evacueze sectoare ce s-ar afla aproape de "instalaţii ale Hezbollah". Din Liban, Hezbollah a tras o nouă salve de proiectile asupra oraşului Haifa, a indicat armata israeliană la o zi după ce tiruri similare au atins o sinagogă din acest oraş, rănind două persoane.