Paradoxul chinezesc: COVID-19 pare să fi dispărut complet din locul de baștină. Beijingul anunță doar 15 cazuri

Secretarul general din Ministerul Sanatatii, Andreea Moldovan, a afirmat, luni, ca nu se pune in discutie o carantina aplicata la nivel national, dar depinde in continuare de efortul fiecaruia pentru a nu ajunge la astfel de restrictii. In ceea ce priveste carantinarea Capitalei, Moldovan a afirmat: "Ramane de discutat".