Scandal-monstru: În timp ce Guvernul britanic impunea restricții, șefa unității anti Covid organiza petreceri bahice private!

Femeia din Marea Britanie care a condus unitatea guvernamentală însărcinată cu elaborarea restricțiilor anti-Covid-19 a ţinut o petrecere bahică de plecare în timpul lockdown-ului de Crăciun.

Zeci de oficiali din cadrul grupului de lucru Covid-19 al Cabinetului britanic au participat la evenimentul din 17 decembrie 2020, pentru a marca plecarea lui Kate Josephs din funcţie, directorul general la acea vreme. Dezvăluirea vine după ce nr. 10 a fost forțat să-și ceară scuze reginei vineri, după ce The Telegraph a dezvăluit că două petreceri au avut loc în Downing Street în noaptea dinaintea înmormântării ducelui de Edinburgh. Confirmând că au fost trimise scuze Palatului Buckingham pentru evenimentele din 16 aprilie, un purtător de cuvânt al nr. 10 a declarat reporterilor că este "profund regretabil că acest lucru a avut loc într-un moment de doliu național".

Părțile sunt acum investigate de Sue Gray ca parte a anchetei sale cu privire la multiplele acuzații de încălcare a lockdownului. Vineri, surse au confirmat că petrecerea din 17 decembrie pentru Josephs, care este acum șeful executiv al Consiliului orașului Sheffield, este, de asemenea, examinată. O sursă care a lucrat îndeaproape cu Josephs a spus vineri că „ea a scris literalmente regulile". Ei au susținut, de asemenea, că ea a jucat un rol principal în negocierile cu zonele locale cu privire la sistemul în trepte, care a rămas în vigoare la momentul plecării ei.

„Ea a condus negocierile cu toate zonele locale din sistemul de niveluri, cum ar fi cele cu Andy Burnham, și a menținut un grafic al regulilor în fiecare parte a țării", au adăugat aceștia. Grupul de lucru joacă un rol-cheie în elaborarea de măsuri potențiale pentru a controla răspândirea Covid-19, precum și în compilarea de briefing-uri și documente pentru ca miniștrii să le discute la comitetele cheie ale Cabinetului. În calitate de director general, Josephs a supravegheat activitatea grupului de lucru și se înțelege că a raportat direct lui Simon Case, secretarul de cabinet, pentru cea mai mare parte a mandatului său.

Cei prezenți la petrecerea din 17 decembrie s-ar fi adunat în biroul grupului de lucru din 70 Whitehall, unde au consumat alcool. O sursă care este la curent cu incidentul a mai susținut că domnul Case a fost invitat la eveniment, deși Biroul Cabinetului a spus „categoric" că nu a participat. A avut loc în aceeași seară în care personalul domnului Case a organizat o adunare în biroul său privat și cu 24 de ore înainte ca personalul Numărului 10 să-și găzduiască propria petrecere de Crăciun. La momentul evenimentului, Londra tocmai intrase în restricțiile de nivelul trei, petrecerile fiind interzise și persoanelor fiindu-le restricţionate întâlnirile în interior cu oricine din afara gospodăriei sau a bulei de sprijin.

În ziua petrecerii, Guvernul a împărtășit îndrumări oficiale, care spuneau: „Deși există scutiri în scopuri de muncă, nu trebuie să aveți un prânz sau o petrecere de Crăciun la locul de muncă, atunci când aceasta este o activitate în primul rând socială și nu este permisă altfel de către reguli." Josephs, care a fost distinsă cu Companion of the Order of the Bath în ceremoniile prilejuite de ziua de naștere a Reginei în iunie anul trecut, ca recunoaștere a serviciului său public exemplar, a părăsit guvernul a doua zi. După ce a fost abordată de către publicaţia britanică, Josephs a spus că îi pare „foarte rău că a făcut asta și pentru furia pe care oamenii o vor simți ca urmare".

Confirmând că „cooperează pe deplin" la anchetă, ea a spus: „În seara zilei de 17 decembrie, m-am adunat cu colegii care erau la serviciu în acea zi, cu băuturi, în biroul nostru din Biroul Cabinetului, pentru a marca plecarea mea din serviciul public. „Sheffield a suferit foarte mult în timpul acestei pandemii și îmi cer scuze fără rezerve. Faptele specifice acestui eveniment vor fi luate în considerare în contextul anchetei Cabinetului. Nu am participat la niciun eveniment la 10 Downing Street. „Nu voi putea răspunde la alte întrebări până când investigația Cabinetului nu este finalizată."

Între timp, Terry Fox, liderul Consiliului orașului Sheffield, și-a exprimat „profunda dezamăgire" ca răspuns, adăugând: „Oamenii se vor simți, pe bună dreptate, furioși și dezamăgiți. Înțeleg asta complet." Evenimentul a fost a doua dintre cele două adunări care au avut loc la biroul Cabinetului în acea seară. La doar câteva zeci de metri depărtare, într-o cameră separată, un grup de oficiali care lucrează pentru Case participau și ei la un eveniment în biroul său privat, unde participanții se bucurau de băuturi alcoolice și gustări din belşug pe care şi le-au adus singuri.

În seara următoare, pe 18 decembrie, zeci de oficiali și consilieri au găzduit o presupusă petrecere de Crăciun în numărul 10, în timpul căreia James Slack, directorul de comunicații al domnului Johnson, a ținut un discurs de mulțumire și a înmânat premii. În timp ce adunarea de pe Downing Street începea, Josephs și-a marcat ultima zi la guvernare, pozând pentru o fotografie în fața ușii din față a Numărului 10. Într-un mesaj postat pe rețelele sale de socializare, ea a scris: „Azi, în ultima zi, extrem de greu să-i părăsești pe incredibilii colegi care alcătuiesc grupul de lucru Covid, a fost o onoare și un privilegiu să servesc alături de ei".

Înființat în primăvara anului 2020, sarcinile grupului de lucru includ acordarea de sprijin și consilierea primului ministru, inclusiv cele mai recente date despre Covid-19, precum și colaborarea cu departamentele din guvern cu privire la strategia globală a Regatului Unit. Josephs a fost numită în funcția de director general în iulie 2020, după ce a ocupat anterior funcția de director al Agenției de finanțare a educației și competențelor. Se înțelege că ea a raportat direct lui Case până în 2020, când James Bowler, un înalt funcționar public, a fost numit să conducă grupul de lucru ca al doilea secretar permanent în Biroul Cabinetului.

Separat, Boris Johnson s-a confruntat vineri cu întrebări despre eventualele încălcări ale regulilor Covid cu privire la călătoriile între case diferite, după ce numărul 10 a confirmat că s-a deplasat între Checkers și Downing Street la începutul primului lockdown. A venit după ce site-ul web Tortoise a raportat că prim-ministrul și soția sa și-au vizitat reşedinţa de vacanţă din Buckinghamshire în cele 10 zile de la 16 martie 2020, data la care a cerut publicului să oprească călătoriile neesențiale. Pe 23 martie a fost anunțat primul lockdown și trei zile mai târziu oamenilor li s-a interzis legal să-și viziteze casele.

Cu toate acestea, Downing Street a declarat vineri că la acel moment Johnson era „însărcinată și fusese plasată într-o categorie vulnerabilă și sfătuită să minimizeze contactul social". Purtătorul de cuvânt a adăugat: „În conformitate cu îndrumările clinice și pentru a minimiza riscul pentru ea, au avut sediul la Checkers în această perioadă, prim-ministrul făcând naveta la Downing Street la locul de muncă".