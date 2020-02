Senatul ii limiteaza lui Trump posibilitatea de a declara razboi Iranului

Senatul Statelor Unite a adoptat, joi, o rezolutie care limiteaza prerogativele presedintelui Donald Trump de a declansa razboi impotriva Iranului, in urma uciderii unui comandant militar iranian si a reactiei de retaliere a Teheranului, de luna trecuta, care au provocat temeri privind un conflict regional.

Opt dintre senatorii republicani s-au alaturat democratilor pentru a adopta rezolutia cu 55 de voturi pentru si 45 impotriva, transmite Reuters. Masura prevede ca Trump trebuie sa retraga trupele americane angajate in ostilitati cu Iranul, cu exceptia cazului in care Congresul declara razboi sau adopta o autorizatie specifica pentru utilizarea fortei militare. Trump a promis ca va recurge la dreptul de veto si nu este de asteptat un sprijin suficient in Senat pentru a atrage o majoritate de doua treimi pentru a trece peste acest veto. Republicanii detin in Senat 53 din 100 de locuri si rareori voteaza impotriva presedintelui.

Oponentii rezolutiei afirma ca adoptarea acesteia va da un semnal gresit Teheranului. "Trebuie sa transmitem un mesaj de fermitate, nu de slabiciune", a spus senatorul Jim Risch, presedintele republican al Comisiei pentru Relatii Externe din Senat. Senatorul democrat Tim Kaine, unul dintre principalii sustinatori ai rezolutiei, a contestat afirmatia, spunand ca votul arata putere si reflecta importanta analizarii in Congres a deciziei de a desfasura trupe americane.

"Daca trebuie sa ordonam tinerilor barbati si femei in uniforma sa isi riste vietile si sanatatea in razboi, trebuie sa o facem pe baza unor discutii atente", a spus acesta. Camera Reprezentantilor, controlata de democrati, a adoptat luna trecuta o rezolutie similara, dar exista destule diferente intre versiunea Senatului si cea a Camerei Reprezentantilor, care trebuie adoptata din nou de aceasta din urma, inainte de a ajunge pe biroul presedintelui.